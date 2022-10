Αθλητικά

Απόλλωνας Πάτρας – Καρδίτσα: Χαμογέλασε… στην παράταση

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις στο έξτρα πεντάλεπτο καθώς σημείωσαν μόνο 2 πόντους.

Την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Απόλλωνας Πάτρας που επικράτησε στην παράταση της Καρδίτσας με 78-72 (κ.α. 70-70) σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Basket League. Πρώτος σκόρερ για τους Πατρινούς, που έκαναν την πρώτη φετινή τους νίκη, ήταν ο Τέιλορ με 24 πόντους ενώ για την Καρδίτσα ο Μπέιτμον σημείωσε 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-29, 60-47, 70-70, 78-72

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στην αρχή του αγώνα και κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα τριών πόντων με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (19-16).

Στη δεύτερη περίοδο το ματς ήταν κοντά μέχρι το 15΄ (26-26) αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι με μπροστάρη τον Ράιαν Τέιλορ κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με διψήφια διαφορά πόντων (40-29).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την υπεροχή και στο 3ο δεκάλεπτο και έδειχναν ότι βαδίζουν σε μια εύκολη νίκη καθώς στο 30΄ το σκορ ήταν 60-47.

Εκεί ανέβασε την απόδοσή του ο Τζέιμς Μπέιτμον που με προσωπικά καλάθια κατάφερε όχι μόνο να ροκανίσει τη διαφορά αλλά να περάσει και μπροστά στο σκορ (65-64) τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Οι Πατρινοί παίζοντας εξαιρετική άμυνα στο τέλος πήραν διαφορά τριών πόντων λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αλλά ένα τρίποντο του Γιάννη Αγραβάνη στο 1.7'' έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να ξεμένουν από δυνάμεις, σημείωσαν μόλις δύο πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο και ο Απόλλωνας πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη του με 78-72.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ.-Τζιοπάνος Ν.-Αγραφιώτης Ιωάν. (Πίγκας)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Βετούλας): Ντέιβις 13 (1), Μπόγρης 9, Καράμπελας 7 (2), Καλχούν 6 (1), Μαστρογιαννόπουλος, Γκρίφιν 7 (1), Βησσαρίου, Σίλα, Χέινς - Τζόουνς 9 (2), Τέιλορ 24 (5), Κογιόνης.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Αγγέλου): Μπόχαϊμ 5 (1), Μπέιτμον 14, Χάντερ 12 (2), Αγραβάνης 9 (1), Ντελόριε 13, Πρίτζετ 8, Αθηναίου 3 (1), Τσύκας, Γόντικας, Γκάμπροβσεκ 8.

