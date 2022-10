Κόσμος

Sunday Times: Ο Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει 100 υποστηρικτές

Ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών Γουίλιαμ Χέιγκ δήλωσε χθες ότι η επιστροφή του Τζόνσον είναι πιθανόν η χειρότερη ιδέα που έχει ακούσει εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

O Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει 100 υποστηρικτές και μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο Τιμ Στίπμαν, υπεύθυνος για το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα “The Sunday Times”, επικαλούμενος μία ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας.

O Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε στη Βρετανία καθώς ο ίδιος αποδύεται σε μία τολμηρή προσπάθεια για να κερδίσει μία δεύτερη πρωθυπουργική θητεία, αφού πέρασαν μόλις λίγες εβδομάδες αφότου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Ο Τζόνσον αποδοκιμάστηκε με φωνές από κάποιους επιβάτες στο αεροσκάφος προς τη Βρετανία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Sky News που βρισκόταν στην πτήση.

Μερικοί από τους συντηρητικούς συναδέλφους του, προειδοποιούν ωστόσο, ότι η επιστροφή του Τζόνσον θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό χάος.

Οι διεκδικητές της πρωθυπουργίας, για την αντικατάσταση της Λιζ Τρας, μετά τη δραματική παραίτησή της την Πέμπτη, αφού παρέμεινε στο αξίωμα για μόλις έξι εβδομάδες, έχουν επιδοθεί σε μία πραγματική κούρσα άσκησης επιρροής στο Συντηρητικό Κόμμα για αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου οι υποψηφιότητες να έχουν καταρτιστεί πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας τη Δευτέρα.

Ο Τζόνσον, που έκανε διακοπές στην Καραϊβική όταν παραιτήθηκε η Τρας και δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση για το εάν θα θέσει υποψηφιότητα για την παλιά του θέση, έχει τη στήριξη δεκάδων Συντηρητικών βουλευτών. Χρειάζεται να συγκεντρώσει 100 υπογραφές για να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Ο υπουργός Εμπορίου Τζέιμς Ντάντριτζ διαβεβαίωσε χθες πως ο Τζόνσον του είπε πως «είναι έτοιμος» και ο πρώην ηγέτης θα ταξιδέψει και πάλι σήμερα στη Βρετανία.

Η πρώην υπουργός Άμυνας Πένι Μόρντοντ ήταν η πρώτη υποψήφια που δήλωσε επίσημα την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου αρχηγού του Συντηρητικού κόμματος, αλλά ο Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ, που κάποτε ήταν ο υπουργός του επί των Οικονομικών, θεωρούνται οι βασικοί δυνητικοί αντίπαλοί της ενόψει της ψηφοφορίας της επόμενης εβδομάδας. Ο Σούνακ είναι ο πρώτος υποψήφιος που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 100 βουλευτών-υποστηρικτών, σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

Για ορισμένους Συντηρητικούς βουλευτές, ο Τζόνσον είναι άνθρωπος που κερδίζει ψηφοφόρους και μπορεί να έχει απήχηση σε όλη τη χώρα όχι μόνο με την αναγνωρισιμότητά του αλλά και με την χαρακτηριστική αισιοδοξία του.Για άλλους, ο Τζόνσον είναι τοξική προσωπικότητα, και το ερώτημα είναι εάν μπορεί να πείσει τους δεκάδες βουλευτές που τον εγκατέλειψαν ότι τώρα είναι πλέον το πρόσωπο που μπορεί να ενώσει το κόμμα και να αλλάξει την πορεία του.

Ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών Γουίλιαμ Χέιγκ δήλωσε χθες ότι η επιστροφή του Τζόνσον είναι πιθανόν η χειρότερη ιδέα που έχει ακούσει εδώ και σχεδόν μισό αιώνα ως μέλος του κόμματος. Δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει τους Συντηρητικούς στον «γύρο του θανάτου».

