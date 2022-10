Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Χειροπέδες σε ακόμη ένα μέλος της συμμορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη του μέλους της συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα και διακινούσε ναρκωτικά.

Στη σύλληψη ενός ακόμα μέλους της συμμορίας που είχε μετατρέψει τις φοιτητές εστίες της Πολυτεχνειούπολης σε βάση της, προχώρησε την Παρασκευή η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 21χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα και διακινούσε ναρκωτικά.

Πρόκειται για ακόμα ένα μέλος των εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άντρας χτύπησε μητέρα μέσα σε αστικό λεωφορείο - Κρατούσε το ανήλικο παιδί της (βίντεο)

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”