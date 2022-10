Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: επιστροφή της 15χρονης σε δομή προστασίας

Τι αναφέρει ο Σύλλογος για την περιπέτεια του κοριτσιού και την αγωνία για την τύχη του, που έλαβε τέλος το Σάββατο.

Στην δομή παιδικής προστασίας από την οποία εξαφανίστηκε την Παρασκευή το πρωί επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου η 15χρονη για την οποία είχε σημάνει συναγερμός, μέσω του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, έγινε καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο καθώς πιθανόν να ήταν εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Η περιπέτεια της Αναστασίας Τ., 15 ετών, έληξε στις 22/10/2022, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Αναστασία Τ., επέστρεψε και είναι καλά στην υγεία της. Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 21/10/2022 στις 10:30, από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της στις 21/10/2022 κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ευχόμαστε αυτή τη φορά η Αναστασία Τ. να λάβει την φροντίδα και προστασία που χρειάζεται για να νιώθει και να είναι ασφαλής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αναστασία Τ. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: https://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

