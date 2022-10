Κόσμος

Βρετανία: Συνάντηση Τζόνσον - Σούνακ για το ενδεχόμενο “κοινής” υποψηφιότητας

Μπόρις Τζόνσον και Ρίσι Σούνακ συναντήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Τι αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.





Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον, κι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, ο Ρίσι Σούνακ, δυνητικοί αντίπαλοι στην κούρσα για τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, συναντήθηκαν χθες Σάββατο το βράδυ, κατά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του BBC και της Sunday Times.

Ο κ. Τζόνσον και ο κ. Σούνακ, η παραίτηση του οποίου οδήγησε εντέλει σε αυτή του πρώην πρωθυπουργού, δεν έχουν ακόμη ριχτεί επίσημα στην κούρσα-αστραπή των Συντηρητικών για την ανάδειξη νέου ηγέτη του κόμματος, έπειτα από την παραίτηση της Λιζ Τρας, που έμεινε μόλις 44 ημέρες στην εξουσία.

Ο κ. Τζόνσον επέστρεψε χθες το πρωί στο Λονδίνο μετά τις διακοπές του στην Καραϊβική, εξέλιξη που ενέτεινε τη σεναριολογία για την ενδεχόμενη υποψηφιότητά του. Συνάντησε τον κ. Σούνακ για να συζητήσουν σχετικά με τον αγώνα για τη διαδοχή της κυρίας Τρας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του BBC.

Κατά το ρεπορτάζ της συνήθως καλά πληροφορημένης Sunday Telegraph, συζήτησαν το ενδεχόμενο «κοινής» υποψηφιότητάς τους για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο «εμφυλίου πολέμου» των Τόρις.

Πέραν των κ.κ. Σούνακ και Τζόνσον, το μοναδικό άλλο όνομα που έχει ακουστεί ως τώρα είναι αυτό της Πένι Μόρντοντ, που επισημοποίησε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και τον πρωθυπουργικό θώκο την Παρασκευή.

Ο Τζέιμς Ντάντριτζ, σύμμαχος του κ. Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων, δήλωσε την Παρασκευή πως ο πρώην πρωθυπουργός του είπε «θα το κάνουμε, είμαι έτοιμος».

Αποχωρώντας από το κοινοβούλιο την 20ή Ιουλίου, ο Μπόρις Τζόνσον είχε πετάξει τη φράση «Hasta la vista, baby!». Ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο πέμπτος από το 2016, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ.

