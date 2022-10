Κοινωνία

Ηράκλειο - Επίθεση με καυστικό υγρό: Ο καυγάς του ζευγαριού και τα ευρήματα

Άφαντη παραμένει η 38χρονη σύζυγος. Τι εξετάζουν οι Αρχές. Με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο ο 36χρονος.



Άφαντη παραμένει η 38χρονη η οποία φέρεται να έριξε το καυστικό υγρό στον 36χρονο σύζυγό της, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, στο Ηράκλειο.

Οι αρχές ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έλαβε χώρα το συμβάν με το καυστικό υγρό στο πρόσωπο άνδρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο δωμάτιο βρέθηκε το γυάλινο μπουκαλάκι χωρητικότητας 200 ml που περιείχε το καυστικό υγρό, το οποίο εξετάζεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για να διευκρινιστεί το είδος ως προς τη χημική του σύνθεση καυστικό υγρό. Για την ΕΛ.ΑΣ η ουσία θεωρείται άγνωστη αν πρώτα δεν αναλυθεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως πρόκειται για ένα μείγμα νιτρικού οξέος και βιτριολιού.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου αναφέρεται ότι το υγρό προκάλεσε ζημιές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κομμάτι του χαλιού και ενός επίπλου μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου φέρουν καψίματα, στο κρεβάτια, τα μαξιλάρια κλπ. Οι πρώτες υποθέσεις που γίνονται είναι ότι το θύμα φέρεται να είχε χαλαρώσει ίσως και να βρισκόταν σε φάση ύπνου όταν δέχτηκε το καυστικό υγρό.

Πως βρέθηκαν όμως οι δύο σύζυγοι που βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε διάσταση όπως λένε οι πληροφορίες να κλείνουν ραντεβού σε ξενοδοχείο; Η μια εκδοχή λέει ότι εκείνη το έκλεισε ενώ η άλλη πως το έκλεισε εκείνος. Ο γάμος τους φαίνεται ότι ήταν ταραχώδης και όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας τελέστηκε ως πολιτικός ενώ εκείνος ήταν ακόμη κρατούμενος.

Εισήλθαν στο ξενοδοχείο περίπου στις 10 το βράδυ ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρξε καυγάς και μετά σιωπή. Τι μεσολάβησε μέχρι τα ξημερώματα που εκείνος εμφανίζεται να βγαίνει από το δωμάτιο και να καλεί σε βοήθεια δεν γνωρίζει κανένας. Τον 36χρονο με το καυστικό υγρό στο πρόσωπο, τα χέρια όπως ακούμπησε, τον αυχένα και τον τράχηλο μετέφεραν υπάλληλοι του ξενοδοχείου στο ΠΑΓΝΗ, ενώ η 38χρονη δεν ήταν στο δωμάτιο.

Βιντεοληπτικό υλικό συλλέγουν οι αστυνομικοί και από τα γύρω κτήρια και εξετάζεται ο τρόπος που διέφυγε η 38χρονη, η οποία αναζητήθηκε στο πατρικό της και δεν είχε εμφανιστεί.

Κίνητρο για την 38χρονη σύμφωνα με τους οικείους της ήταν η σκληρή και βίαιη συμπεριφορά του 36χρονου προς εκείνη στη διάρκεια του βραχύ έγγαμου βίου τους.

Το αυτόφωρο για την 38χρονη λήγει τα ξημερώματα της Δευτέρας και δεν αποκλείεται η ίδια να έχει έρθει ήδη σε επαφή με δικηγόρο για να παραδοθεί στις Αρχές μετά την παρέλευση του 48ωρου.

Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή ο 36χρονος

Επιχείρηση για την αεροδιακομιδή του 36χρονου που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό, προκειμένου να μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Αθήνα, στήθηκε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το ΕΚΑΒ παρέδωσε τον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων στην Αθήνα.

Ο άνδρας είναι πιθανόν να χάσει το αριστερό του μάτι, ενώ νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ σε καταστολή καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φριχτούς πόνους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει υποστεί κάκωση στην αριστερή πλευρά του προσώπου και το λαιμό, στην περιοχή της καρωτίδας.

Με πληροφορίες του neakriti.gr

