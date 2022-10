Παράξενα

Σάμος: γάμος με… τρακτέρ και σφηνάκια στα καφενεία! (βίντεο)

Αν μη τι άλλο, πρωτότυπη ήταν η πομπή που συνόδευε τον γαμπρό στην εκκλησία, μέχρι την οποία έγιναν και… πολλές στάσεις.

Ακόμη ένας γάμος με ξεχωριστό «χρώμα» έγινε στην Σάμο.

Αγρότης ο γαμπρός και το επάγγελμα του ήταν κάτι παραπάνω από «παρών» και εμφανές την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής του, καθώς ο Μανώλης επέλεξε να πάει στην εκκλησία με το τρακτέρ του.

Δεν ήταν όμως μόνος, καθώς το δικό του στολισμένο τρακτέρ ακολουθούσαν άλλα τρία γεωργικά μηχανήματα, επίσης στολισμένα.

Από πίσω πήγαιναν τα αυτοκίνητα με τα οποία συγγενείς και φίλοι τον συνόδευαν στην εκκλησία.

Όμως, η διαδρομή δεν ήταν… «ευθεία», αφού τα τρακτέρ έκαναν στάσεις σε καφενεία της περιοχής!

(Πηγή βίντεο: Μικρές Διαδρομές Σάμου)

Εκεί, ο γαμπρός, οι άλλοι αγρότες και τα υπόλοιπα μέλη της συνοδείας, υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, ήπιαν... σφηνάκια, ως «ζέσταμα» πριν τον γάμο του Μανώλη με την Μαρία του.

