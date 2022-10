Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπλακ άουτ από ρωσικά πλήγματα (εικόνες)

Ρωσικοί πύραυλοι σφυροκόπησαν ενεργειακές και άλλες υποδομές στην Ουκρανία, ενώ οι ρωσικές αρχές κατοχής στη Χερσώνα κάλεσαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιφέρεια.



Ρωσικοί πύραυλοι σφυροκόπησαν ενεργειακές και άλλες υποδομές στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να προκληθεί ολική διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, ενώ οι ρωσικές αρχές κατοχής στη Χερσώνα κάλεσαν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιφέρεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις κατάφεραν πλήγματα σε «πολύ ευρεία» κλίμακα. Δεσμεύθηκε ότι ο στρατός του θα βελτιώσει τις ήδη καλές επιδόσεις του σε ό,τι αφορά την κατάρριψη πυραύλων με τη βοήθεια των εταίρων του.

Καταρρίφθηκαν 20 πύραυλοι και πάνω από 10 drones ιρανικής κατασκευής Shahed, πρόσθεσε. Το γενικό επιτελείο αεροπορίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως εκτοξεύτηκαν 33 πύραυλοι εναντίον της Ουκρανίας και ότι οι 18 καταρρίφθηκαν.

Με τον πόλεμο να οδεύει στον ένατο μήνα του, ελλοχεύει ο κίνδυνος πραγματικά παγωμένου χειμώνα καθώς η Ρωσία να συνεχίζει να επιτίθεται στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας.

Στη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, που έχει αποτελέσει στόχο για την αντεπίθεση της Ουκρανίας απέναντι στην εισβολή που εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου, οι αρχές κατοχής έδωσαν οδηγίες στους κατοίκους να την εγκαταλείψουν.

«Λόγω της τεταμένης κατάστασης στο μέτωπο, του αυξημένου κινδύνου μαζικού βομβαρδισμού της πόλης και της απειλής τρομοκρατικών επιθέσεων, όλοι οι άμαχοι πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη και να περάσουν στην (ανατολική) όχθη του Δνείπερου», ανέφερε το μήνυμα που ανήρτησαν οι αρχές κατοχής στο Telegram.

Χιλιάδες πολίτες έφυγαν ήδη από τη Χερσώνα ύστερα από προειδοποιήσεις για ουκρανική επίθεση με στόχο την ανακατάληψη της πόλης.

Στο Ολέσκι, στην άλλη όχθη του Δνείπερου, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν ανθρώπους να φθάνουν με πλοίο από τη Χερσώνα, φορτωμένοι κουτιά, τσάντες, κατοικίδια. Μια γυναίκα είχε στο ένα χέρι νήπιο και στο άλλο έναν σκύλο. «Πραγματικά δεν ήθελα (να φύγω), συνέχιζα να δουλεύω», δήλωσε κάτοικος. «Θέλαμε να μείνουμε εδώ στην περιοχή, αλλά τώρα δεν ξέρουμε».

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι καταγράφει εδαφικά κέρδη, καθώς οι δυνάμεις του κινούνται προς νότο μέσω της περιοχής αυτής, καταλαμβάνοντας τουλάχιστον δυο χωριά που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, είχαν εγκαταλείψει τα ρωσικά στρατεύματα. Η Χερσώνα συνδέει την Ουκρανία με την Χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ ανέφερε στο Telegram: «Περιοχή της Χερσώνας! Λίγο ακόμα. Κάντε κουράγιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι επί τω έργω». Το Reuters δεν μπόρεσε να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Από τις 10 Οκτωβρίου, η Ρωσία έχει εξαπολύσει καταστροφικά χτυπήματα στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας τουλάχιστον το ήμισυ των μονάδων θερμικής ενέργειας και έως το 40% του συνολικού συστήματος.





Αξιωματούχοι σε διάφορες περιοχές ανέφεραν χθες χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και διακοπές ρεύματος καθώς οι μηχανικοί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν το δίκτυο. Οι κυβερνήτες συμβούλευσαν τους κατοίκους να έχουν επάρκεια αποθεμάτων σε νερό.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο. Σε τμήματα του Κιέβου σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση το βράδυ και αξιωματούχος της πόλης προειδοποίησε ότι τα χτυπήματα θα μπορούσαν να αφήσουν την ουκρανική πρωτεύουσα χωρίς ρεύμα και θέρμανση για «πολλές ημέρες ή εβδομάδες».

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι η Μόσχα θέλει να προκαλέσει ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη με τα χτυπήματα αυτά, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε στο Twitter ότι οι επιθέσεις συνιστούν γενοκτονία.

