Ελληνοτουρκικά: Τσαβούσογλου και Σοϊλού σε νέους “λεονταρισμούς”

Συνεχίζεται αδιάκοπο το γαϊτανάκι των τουρκικών προκλήσεων και η αύξηση της έντασης της “πολεμικής” ρητορικής της Άγκυρας. Η απάντηση Θεοδωρικάκου στον Τούρκο Υπ. Εσωτερικών.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού για το Μεταναστευτικό, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου.

«Πρόκειται για μια πολιτική που στόχο έχει να μας αποσταθεροποιήσουν, να μας κάνουν ξενοφοβικούς σαν αυτούς, να διασφαλίσουν ότι θα αποτρέψουμε τυχόν μετανάστες που θα φτάσουν σε αυτούς σκοτώνοντας, βασανίζοντας και εκφοβίζοντάς τους με τον ίδιο τρόπο που κάνει η Ελλάδα, και για να δημιουργήσουμε ένα ατσάλινο τείχος για αυτούς. Για να μην πάνε στην Ευρώπη», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Σοϊλού συνέχισε αναφέροντας «Ο στόχος είναι ένας: όλοι να πεθάνουν, όλοι να φοβούνται, να μην έρχονται μετανάστες σε εμάς. Γνωρίζουμε αυτή την απάνθρωπη, κακόβουλη προσέγγιση, αυτή την προσέγγιση που φέρνει προβλήματα στον τομέα μας. Και δεν είμαστε και δεν θα είμαστε πιόνι κανενός, αποθήκη λαθρομεταναστών».

Η απάντηση του Θεοδωρικάκου

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στον Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανέφερε σε ανάρτηση του, «Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, όλος ο κόσμος είδαν την τουρκική στάση στην περίπτωση των 92 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο: Εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ψέματα, συκοφαντίες και μεσαιωνικές συμπεριφορές από την τουρκική πλευρά που δεν θα αποδεχθούμε!»

Τσαβούσογλου: Υπογράφω συμφωνία με όποια χώρα θέλω

Συνεχίζοντας το κρεσέντο των προκλήσεων, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών προέβη σε νέες δηλώσεις για την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Όπως δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «Υπογράφουμε τη συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας, πρόσφατα υπογράψαμε τη συμφωνία υδρογονανθράκων με την Λιβύη, κάποιοι λυσσάνε. Και τί σε νοιάζει εσένα; Εγώ υπογράφω συμφωνία με όποια χώρα θέλω».

Συνέχισε λέγοντας «Όταν η λιβυκή κυβέρνηση υπογράφει συμφωνία με την Μάλτα δεν υπάρχει πρόβλημα, όταν υπογράφει αυτή η κυβέρνηση συμφωνία με μας, λένε δεν μπορεί να υπογράψει. Δηλαδή αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι χώρες της Ευρώπης; Ακόμη και η Μάλτα η ίδια εξεπλάγη σε αυτές τις αντιδράσεις».

Ακόμη, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων είπε πως «για να κατανοήσουμε τον παράλογο φόβο της Ελλάδας για τους Τούρκους, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε λίγη κλινική ψυχολογία», ενώ για το Κυπριακό υποστήριξε είπε «αν δεν γνωρίζετε το διεθνές δίκαιο, δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας στην Κύπρο».





