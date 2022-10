Αθλητικά

Μπακς - Ρόκετς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... ισοπέδωσε το Χιούστον (βίντεο)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήταν για ακόμη μία βραδυά εξαιρετικός και με double double, οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία άνετη επικράτηση επί των Χιούστον Ρόκετς με 125-105. Ο Ελληνας άσος, σημείωσε 44 πόντους και «μάζεψε» 12 ριμπάουντ, ενώ για τους Μπακς που είχαν ποσοστό ευστοχίας 56,5%, ο Τζρου Χόλιντεϊ πέτυχε 19 πόντους και έδωσε 10 ασίστ.

Ο Τζέιλεν Γκριν, σημείωσε 22 πόντους για τους Ρόκετς, ενώ ο συμπαίκτης του, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, πρόσθεσε 18 πόντους, πέντε ριμπάουντ και επτά ασίστ.

Η κυριαρχία των Μπακς ήταν καθολική, καθώς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους, ούτε στην αμυντική, ούτε στην επιθετική λειτουργία.

Οι γηπεδούχοι, απέκτησαν προβάδισμα 24 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην συνέχεια, ο Γκριν με 11 διαδοχικούς πόντους «μάζεψε» την διαφορά στο 58-43. Ομως ο Giannis είχε «απάντηση» και με ένα προσωπικό σερί 9-0, έδωσε πλεονέκτημα 67-48 στους Μπακς στο ημίχρονο.

Bucks win big in their home opener vs. Rockets. pic.twitter.com/TlMRhu01Nm — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2022

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μαϊάμι-Τορόντο 112-109



Ντάλας-Μέμφις 137-96



Σακραμέντο-ΛΑ Κλίπερς 109-111



Ντένβερ-Οκλαχόμα 122-117



Σικάγο-Κλίβελαντ 96-128



Μιλγουόκι-Χιούστον 125-105



Ιντιάνα-Ντιτρόιτ 124-115



Ορλάντο-Βοστώνη 120-126



Φιλαδέλφεια-Σαν Αντόνιο 105-114