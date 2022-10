Παράξενα

Κρήτη: ζευγάρι κωφών έχει ταξιδέψει σε 67 χώρες (εικόνες)

Η Κυριακή και ο Ευθύμης έχουν επισκεφθεί δεκάδες χώρες σε τέσσερις ηπείρους. Τι λένε για τα ταξίδια τους, τις δυσκολίες που συναντούν λόγω των προβλημάτων ακοής, αλλά και για τις επόμενους προορισμούς τους.

«Οι άνθρωποι αυτοί ακούν την καρδούλα τους», σκέφτηκα αντανακλαστικά μόλις ενημερώθηκα για την γοητευτική ιστορία της Κυριακής Σωμαράκη από την Κρήτη και του συζύγου της Ευθύμιου Μπαρμπάτση, ενός κωφού ζεύγους που ανά τα χρόνια έχει ταξιδέψει σε 67 διαφορετικές χώρες.

Η ιστορία τους είναι τέτοια που εξ’ αρχής σου δείχνει ότι δεν έχεις να κάνεις με την υπόθεση δύο ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται μέσα από τις όποιες ιδιότητες τους, αλλά αποτελούν αυτόφωτες προσωπικότητες οι οποίες πορεύονται μέσα στην ζωή με την δική τους σκηνοθεσία.

Στο δικό μου κώδικα λοιπόν, το πάθος, η φιλομάθεια και η φιλοπεριέργεια καταμετρώνται ως αισθήσεις σπάνιες και δυσεύρετες, έτσι, από τις πρώτες στιγμές της επικοινωνίας μου με την Κυριακή συνειδητοποίησα ότι απευθύνομαι σε ένα άτομο που δεν έχει τέσσερις αισθήσεις… αλλά επτά.

Στα πλαίσια της επικοινωνίας μας έγινε λόγος φυσικά για τα ταξίδια, τις πολύτιμες εμπειρίες που αποκοιμήθηκαν, αλλά και τα μηνύματα τα οποία οι δύο σύντροφοι θέλουν να περάσουν μέσα από τον τρόπο ζωής του.

Πως γεννήθηκε μέσα σου η ανάγκη για περιπλάνηση;

Όταν ήμουν μικρή πήγα στο δημοτικό σχολείο κωφών. Ο δάσκαλος μου, μέσα από το μάθημα της Γεωγραφία μου μίλησε για τα ταξίδια που είχε κάνει. Οι εμπειρίες από τις περιπλανήσεις του ξύπνησαν μέσα μου το ενδιαφέρον για να εξερευνήσω άγνωστες χώρες. Πρώτη φορά ταξίδεψα όταν ήμουν 15 χρόνων, στη Σόφια της Βουλγαρίας το 1992.

Πόσες ηπείρους έχετε επισκεφθεί με τον σύζυγο σας;

Έχουμε ταξιδέψει σε τέσσερις ηπείρους: Αμερική, Αφρική, Ασία και Ευρώπη.

Με ποιους λαούς επικοινωνήσατε βαθύτερα;

Είχαμε μια βαθιά επικοινωνία με τους Κουβανούς που μας φιλοξένησαν όταν επισκεφθήκαμε την χώρα τους. Μας μίλησαν για τον τρόπο ζωής τους, τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας τους και την καθημερινή τους ζωή. Ήταν ευγενικοί, χαμογελαστοί και φιλόξενοι. Επίσης είχαμε μια υπέροχη επαφή με τους Λιβανέζους οι οποίοι μας έδωσαν να καταλάβουμε πολλά για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε πολλά χρόνια στην χώρα λόγω του πολέμου. Ήταν ευγενικοί, συμπαθητικοί και πολύ περιποιητικοί, παρά τις δύσκολες συνθήκες διατηρούσαν υψηλό το ηθικό τους και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

Στη διάρκεια παραμονής μας στο Ισραήλ γνωρίσαμε έναν κωφό Παλαιστίνιο που μας εξήγησε σχετικά με την Ισραηλινή κοινωνία, πράγμα που μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ανάλογες ενδιαφέρουσες αλληλεπιδράσεις είχαμε με τους Αρμένιους κωφούς ανακαλύπτοντας πολλά για την κοινωνία και τον πολιτισμό τους.

Τι θα λέγατε σε ένα διστακτικό κωφό άτομο που σκέφτεται να γυρίσει τον κόσμο;

Θα το προτρέπαμε να ταξιδέψει πρώτα σε ένα κοντινό και ασφαλή προορισμό ώστε να αρχίσει να μαθαίνει βήμα-βήμα κάποια στοιχεία του ταξιδιού. Στην συνέχεια, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, θα μπορέσει να ταξιδέψει σε πιο μακρινά μέρη.

Υπήρχαν δισταγμοί στα πρώτα σας ταξίδια;

Φυσικά υπήρχαν δισταγμοί στην αρχή. Οι κίνδυνοι που ελλόχευαν σε φτωχότερες χώρες ήταν πολλοί, ειδικά για εμάς που ταξιδεύαμε με το δικό μας όχημα. Επίσης, πριν επισκεφθούμε χώρες όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Λίβανο ήμασταν πολύ προβληματισμένοι για το αν άξιζε το ρίσκο, λόγω της ασταθούς κατάστασης που επικρατούσε.

Ποιο είναι το δίδαγμα μέσα από το βιβλίο σας «Η ζωή μιας δραστήριας και θαρραλέας κωφής»;

Μέσα από το βιβλίο «Η ζωή μίας δραστήριας και θαρραλέας κωφής» ήθελα να στείλω, σαν μήνυμα προς τους ακούοντες, ότι η κοινωνία των κωφών μπορεί εξίσου με εκείνους να δραστηριοποιηθεί και να ανακαλύψει τον κόσμο.

Που μοιάζει η συγγραφή με το ταξίδι;

Η συγγραφή ήταν το αποτέλεσμα του συνόλου των ταξιδιωτικών εμπειριών μας τις οποίες ένοιωσα την ανάγκη να μοιραστώ με τους αναγνώστες.

Τι μάθατε μέσα από τις περιπλανήσεις σας;

Μάθαμε για τον πολιτισμό, τα έθιμα, την παράδοση, τα φαγητά, την φύση. Αλλά το σημαντικότερο ήταν η κατάκτηση της αυτογνωσίας, συνειδητοποιώντας έτσι ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.

Μιλήστε μου για πέντε έκτακτα πιάτα που δοκιμάσατε;

Τα αγαπημένα μας πιάτα μεταξύ άλλων ήταν τα εξής, το λιβανέζικο κίμπε, από αρνίσιο κιμά, πλιγούρι και διαφορά καρυκεύματα. Το κουβανέζικο πιάτο πόλιο, κοτόπουλο με «μόρος κριστιάνος», δηλαδή μαύρα φασολιά, λευκό ρύζι και τηγανίτες μπανάνες. Επίσης μια υπέροχη ανάμνηση είναι η ισλανδική μανιταρόσουπα αλλά και το μαροκινό Χάρια, μια σούπα με ρεβίθια και φακές. Από τα νοστιμότερα φαγητά που γευτήκαμε ήταν και η ισπανική παέγια, με θαλασσινά ή κοτόπουλο και ρύζι.

Δεν δυσκολεύομαι να υποθέσω ότι ήδη έχετε προαποφασίσει τον επόμενο προορισμό σας, ποια θα είναι η 68η χώρα που θα επισκεφθείτε;

Φυσικά έχουμε ήδη αποφασίσει, οι επόμενοι προορισμοί μας θα είναι η Σκωτία, η Ιρλανδία και η Βόρεια Ιρλανδία.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να απευθύνετε προς τους ακούοντες;

Το μήνυμα που θα θέλαμε να απευθύνουμε είναι ότι οι κωφοί μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο χωρίς να υστερούν σε τίποτα. Παρά το γεγονός ότι λείπει η ακοή μας, είμαστε ισότιμοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: Νίκος Παναγιώτου / neakriti.gr

