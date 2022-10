Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες “κλειδιά”

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Πότε αναμένται η έκδοση της ΚΥΑ.



Μέσα στην προσεχή εβδομάδα αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία θα προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου του 2023.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, μαζί με την επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο στην αντλία, μέτρο που σε πρώτη φάση θα ισχύσει μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς να αποκλείεται, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν να παραταθεί.

Δικαιούχοι του επιδόματος εφέτος είναι περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά, ενώ πέρυσι ήταν κάτι λιγότερο από 900 χιλ. και αυτό διότι έχουν διευρυνθεί τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα αυξηθεί και η βάση για το περιουσιακό κριτήριο, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό είναι τα 800 ευρώ από 750 ευρώ πέρυσι, και το κατώτερο τα 100 ευρώ, όσο ήταν και πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι εφέτος προβλέπεται η χορήγηση διπλάσιου ποσού για εκείνους που θα επιστρέψουν στο πετρέλαιο θέρμανσης από κάποιο άλλο καύσιμο θέρμανσης (φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα). Ωστόσο για αυτούς θα ισχύσουν τα περυσινά εισοδηματικά κριτήρια.

Ας δούμε τα κριτήρια που θα ισχύσουν για εφέτος:

Το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο. Σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Τα περιουσιακά κριτήρια, αυξάνεται πιθανότητα στις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία για τον άγαμο, ενώ θα παραμείνει στις 300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

Στην περίπτωση όμως που κάποιος θελήσει να λάβει το διπλάσιο ποσό, τότε το κριτήριο είναι 14.000 ευρώ για τον άγαμο και 20.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Η πρώτη δόση, που θα αφορά του παλαιούς δικαιούχους, θα χορηγηθεί, περίπου στις 10 Δεκεμβρίου και αφού έχει προηγηθεί η υποβολή της σχετικής αίτησης στο myθέρμανση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η πληρωμή των νέων δικαιούχων που θα υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Δεκεμβρίου και η πληρωμή θα γίνει στο τέλος του ίδιου μήνα.

Οι ημερομηνίες και το χρονοδιάγραμμα για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι οι εξής:

Θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, η ΚΥΑ με βάση την οποία θα ξεκαθαρίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως και 800 ευρώ ενώ όσοι εγκαταλείψουν το φυσικό αέριο το επίδομα διπλασιάζεται και φθάνει έως 1.600 ευρώ.

Το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων.

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση οι περυσινοί δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2022 θα πληρωθούν την προκαταβολή του επιδόματος όσοι έλαβαν και πέρυσι επίδομα και προμηθεύτηκαν πετρέλαιο.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στο myθέρμανση από τους δικαιούχους.

Έως 30 Δεκεμβρίου 2022 θα πληρωθούν οι νέοι δικαιούχοι για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 θα γίνουν πληρωμές για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2023.

Τέλος έως τις 28 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 14η Απριλίου 2023.

Τέλος να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι, υποχρεούνται να προσκομίσουν συνολικά παραστατικά αγοράς καυσίμων αξίας διπλάσιας του επιδόματος.

