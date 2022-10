Πολιτική

Ο Γιάννης Βρούτσης και ο χορός στο πλοίο της γραμμής... τα ξημερώματα (βίντεο)

Σε χαλαρές στιγμές, ο πρώην Υπουργός, “εκμεταλλευόμενος” και την ύπαρξη ορχήστρας και τραγουδίστριας μεταξύ των επιβατών, το έριξε στον χορό εν πλω, τα ξημερώματα, μαζί με τον Δήμαρχο Πάρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μέσα σε πλοίο της γραμμής το κέφι μπορεί να ανάψει στη στιγμή και ο κόσμος να διασκεδάζει με ζωντανή μουσική και χορούς.

Αυτή τη φορά, ο βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης και ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος βρέθηκαν στο επίκεντρο της διασκέδασης.

Ταξιδεύοντας τα ξημερώματα με το πλοίο, με προορισμό την Αμοργό, ο Γιάννης Βρούτσης συναντήθηκε στο καράβι με τον Δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο και είπαν να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους… και τα κατάφεραν.

Χόρεψαν νησιώτικους χορούς, με τον κόσμο να τους χειροκροτεί και να γίνεται το ταξίδι όλων πιο διασκεδαστικό.

Δείτε το βίντεο που τραβήχτηκε από επιβάτη του πλοίου:

Πηγή: cyclades24.gr

