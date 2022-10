Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και Ουκρανία αντιμετωπίζουν μεγάλους και επιθετικούς γείτονες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών περιγράφει την επίσκεψή του στη βομβαρδισμένη πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Το μήνυμα στην Τουρκία.



«Οι πρακτικές εναντίον της Ουκρανίας, εάν δεν τεθεί φραγμός, βρίσκουν και άλλους μιμητές», σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής" ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο οποίο περιγράφει την επίσκεψή του στη βομβαρδισμένη πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο και μεταφέρει τα τρία μηνύματα της σπάνιας αυτής επίσκεψης. Ο υπουργός Εξωτερικών περιγράφει τις εικόνες που αντίκρυσε στο Κίεβο, όπου βρέθηκε μπροστά από κατεστραμμένα κτίρια που είχαν χτυπηθεί την προηγούμενη ημέρα από ιρανικά drones, εικόνα που δεν περίμενε κανείς σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα το 2022. Υπενθυμίζει πως ούτε και η συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών έμεινε ανεπηρέαστη, καθώς σήμανε συναγερμός και αναγκάστηκαν να κατέβουν στο καταφύγιο. «Πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σε καταφύγιο κατά τη διάρκεια αεροπορικού βομβαρδισμού», αναφέρει ο κ. Δένδιας και σημειώνει πως ήρθε σε επαφή «με μια κοινωνία, που προσπαθεί να διατηρήσει στοιχεία ομαλής διαβίωσης μέσα στον πόλεμο».

Η επίσκεψη, υπογραμμίζει, εμπεριείχε σειρά μηνυμάτων προς πολλαπλούς αποδέκτες.

Πρώτον, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, «τη στιγμή που οι άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ακύρωναν τις επισκέψεις τους, παρέχοντας έμπρακτη στήριξη στην ουκρανική κοινωνία που προσπαθεί να επιβιώσει. Δείχνοντας, επί του πεδίου, ότι δεν υποκύπτουμε σε εκφοβισμό». «Προβάλλοντας τις αξίες που πρεσβεύουμε ως Ευρωπαϊκές κοινωνίες: Τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στην ελευθερία των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το παρόν και το μέλλον των χωρών τους. Στην απόλυτη και αταλάντευτη θέση μας για την προάσπιση της ακεραιότητας των εθνικών συνόρων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέσα από διεθνείς συμφωνίες - συνθήκες», επισημαίνει και προσθέτει πως «έχοντας άποψη απευθύνεται κανείς με άλλο βάρος στο Συμβούλιο».

Δεύτερον, υπενθυμίζει πως στην Ουκρανία διαβιοί σημαντική ελληνική κοινότητα, η οποία υποφέρει και είναι πολύ σημαντική η παρουσία της Ελληνικής Δημοκρατίας επί του εδάφους. Ο ίδιος συνάντησε τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, καθηγητή Ελληνικών Σπουδών, υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες από τη συνάντηση που είχαν πριν δέκα μήνες στην Μαριούπολη, μια πόλη που δεν υπάρχει πια. «Εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να διασώσει αυτή τη μοναδική κοιτίδα». Αναφέρει, δε, ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι «με ευχαρίστησε για την ενεργό υποστήριξη της Ελλάδας στην υποψηφιότητα για συμπερίληψη του ιστορικού κέντρου της Οδησσού στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το ελληνικό στοιχείο στην Ουκρανία έχει υποστεί διωγμούς και πολέμους. Αλλά δεν αφανίστηκε και είναι χρέος μας να το προστατέψουμε όσο μπορούμε».

Τρίτον, υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών, «το βομβαρδισμένο Κίεβο είναι, τρόπον τινά, η ιδανική τοποθεσία για να εξηγήσουμε στην παγκόσμια κοινότητα τι αντιμετωπίζουμε εμείς οι Έλληνες». «Οι δύο χώρες έχουν μεγάλους και επιθετικούς γείτονες στα ανατολικά τους. Γείτονες που υποστηρίζουν ότι τα εδάφη μας κακώς αποσπάστηκαν από αυτοκρατορίες του παρελθόντος, τη ρωσική, την οθωμανική», σημειώνει. «Για τους ανατολικούς γείτονες της Ελλάδας και της Ουκρανίας τα σύνορα δεν υφίστανται. Είναι τεχνητά. Αμφισβητούνται ευθέως. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ουκρανία δήθεν κατέχουμε "ξένα εδάφη", την Κριμαία, το Ντονμπάς, τα νησιά του Αιγαίου». Όπως τονίζει ο κ. Δένδιας, «στην καλύτερη περίπτωση, οι χώρες μας πρέπει να ασκούν μειωμένη κυριαρχία στα εδάφη, μέσω της αποστρατικοποίησης τους. Οι χώρες μας, σύμφωνα με το αναθεωρητικό αφήγημα καταπατούν τα δικαιώματα των "εθνικών" μειονοτήτων».

«Οι απειλές για εισβολή, που στην περίπτωση της Ουκρανίας έπαψαν να είναι απειλές, διαδέχονται την άσκηση υβριδικού πολέμου. Με όλα τα μέσα, όπως η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, η διακοπή των ενεργειακών ροών. Ο πόλεμος προπαγάνδας και οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας των χωρών μας αποτελεί μέρος του υβριδικού πολέμου».

«Η τουρκική πλευρά έχει υιοθετήσει πλήρως τις ρωσικές μεθόδους. Το επισημαίνει ξεκάθαρα: "προσέξτε αν δεν θέλετε να γίνετε Ουκρανία"», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Ο κ. Δένδιας τονίζει πως απέναντι στην πρωτοφανή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε απαντάμε, «διεθνοποιώντας την τουρκική επιθετικότητα σε συμμάχους και εταίρους και χτίζοντας τις συμμαχίες μας, με τους Ευρωπαίους εταίρους, τις ΗΠΑ, τις χώρες της ευρύτερης γειτονίας μας, καθώς και με ανερχόμενες δυνάμεις που ασπάζονται τις ίδιες αξίες, όπως η Ινδία και η Ιαπωνία, «σεβόμενοι πάντα τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Αναφέρει όμως πως «άλλη είναι η βαρύτητα του λόγου μας όταν προβάλλουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον και άλλη όταν τις εκφράζουμε από το καταφύγιο στο Κίεβο». «Από το Κίεβο μεταφέραμε ένα μήνυμα που είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Για αυτό εξοργίσθηκε η Τουρκία. Το μήνυμα είναι απλό. Οι πρακτικές εναντίον της Ουκρανίας, εάν δεν τεθεί φραγμός, βρίσκουν και άλλους μιμητές», επισημαίνει. Αναφέρει, δε, πως η πιο συγκινητική στιγμή της επίσκεψης ήταν όταν ο Ουκρανός ομόλογός του επανέλαβε το σύνθημα της Ελληνικής επανάστασης "ελευθερία ή θάνατος".

Ο κ. Δένδιας σημειώνει πως η επίσκεψη αυτή εκπλήρωσε τους στόχους της και η ουκρανική πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία μας στο Κίεβο, ενώ υπουργοί Εξωτερικών, όπως της Λιθουανίας και της Γερμανίας, έδειξαν ιδιαίτερη κατανόηση και στήριξη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. «Η Ελλάδα σήμερα, σε κάθε ευκαιρία, αποδεικνύει ότι είναι παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της, με αναβαθμισμένο κύρος και διεθνή αξιοπιστία», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ - Εγκληματικότητα: Μειωμένοι οι βασικοί δείκτες

Επίθεση με καυστικό υγρό - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Η 38χρονη είναι πολύ σκληρή γυναίκα (βίντεο)

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)