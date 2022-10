Κοινωνία

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού - Ιερώνυμος: δόθηκε διορία για να φύγουν οι μοναχοί

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος για το "τελεσίγραφο" στους ιερωμένους και για τους "αφελείς πιστούς" που συναθροίζονται στον Λυκαβηττό. Τι θα γίνει εάν δεν αποχωρήσουν οι ρασοφόροι.

Στο θέμα των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού και του «θαυματοποιού» Σταυρού του π. Δημητρίου Λουπασάκη, αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στην ευθύνη που έφτασε στον ίδιο, ενώ αποκάλυψε τι έχει προτείνει στους μοναχούς ώστε να εγκατασταθούν σε κανονικό μοναστήρι. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά πως δέχθηκε την οποιαδήποτε πίεση από ισχυρά πρόσωπα.

Ο Μακαριότατος χαρακτήρισε «σκληρό, αλλά όχι μακριά από την πραγματικότητα» το κείμενο του νυν μητροπολίτη Λαρίσης που είχε κάνει την έρευνα για τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν υπάρχουν μέσα στην εκκλησία συμπεριφορές που απομακρύνουν τους πιστούς αλλά και τι είναι και πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα στους Αγίους Ισιδώρους.

Ο κ. Ιερώνυμος απάντησε ως εξής:

«Όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με τα εκκλησιαστικά κάνουν ένα λάθος. Νομίζουν ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Πολλές φορές έχει γίνει με τις χριστιανικές οργανώσεις. Έτσι ξεκίνησαν. Απλά ήταν πιο ευγενικές. Εδώ υπάρχει πολλή αλαζονεία. Το 50 με 60 όλη η Ελλάδα κυβερνιόταν από χριστιανικές οργανώσεις. Ζωή, Σωτήρας Καντιώτης κτλ. Όλοι αυτοί έτσι ξεκίνησαν έτσι ξεκινάει και αυτό τώρα.

Έχει όμως μία αλαζονεία, δεν ξέρουμε με ποια ελατήρια. Μας απασχόλησε και μας απασχολεί. Πολλοί άνθρωποι που πονάνε πήγαν εκεί και έρχονται εδώ απογοητευμένοι. Είναι φαινόμενο που ήρθε και θα φύγει. Η εκκλησία έδωσε εντολή στον Άγιο Λαρίσης, τότε αρχιμανδρίτη, και έκανε μία έρευνα πολύ καλή και τον παραπέμπει στα δικαστήρια.

Ήρθε η ευθύνη σε μένα. Εγώ τι είμαι στρατιωτικός διοικητής, διευθυντής αστυνομίας ή είμαι και πατέρας; Πείτε ότι έχετε ένα παιδί που παρεκτρέπεται δεν θα προσπαθήσετε να το συμβουλεύσετε; Είπα να σηκώσω το βάρος αλλά να γίνω και πατέρας. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι 16 παιδιά 25 με 30 ετών. Μία κοινότητα χωρίς νομική ύπαρξή. Τους κάλεσα, μίλησα με τα παιδιά τους είπα θέλετε να γίνετε μοναχοί; Εδώ δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει μοναστήρι. Δεν πρέπει να τα βοηθήσω;».

«Διορία πέντε ημερών»

Στην ερώτηση σχετικά με τον άνθρωπο που λέει ότι η θεραπεία βρίσκεται σε έναν Σταυρό που ανήκει προσωπικά σε αυτόν και όχι στην Εκκλησία ο κ. Ιερώνυμος αποκάλυψε τα εξής: «Φαίνεται ότι πείστηκαν να φύγουν. Θα τους δώσω ένα μοναστήρι παλιό στη Βάρη που θα γίνει κανονικό μοναστήρι με νόμο, παρακολούθηση κτλ. Θα έχουν κανόνες, θα πειθαρχούν κάπου».

Ο κ. Ιερώνυμος καταλήγει ως εξής: «Τους έδωσα περιθώριο λίγων ημερών και περιμένω σε πέντε μέρες απάντηση. Αν πουν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουμε. Αν πουν “μένουμε εδώ”, θα γίνει ό,τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λένε οι νόμοι του Κράτους. Αν πάνε σε νόμιμο μοναστήρι και πάνε οι αφελείς, είναι υπόλογοι οι ίδιοι, αλλά θα είναι κάτι που ελέγχεται, ενώ τώρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν επιτρέπεται η εργαλειοποίηση του Σταυρού. Θα μπει σε μία προθήκη στη μόνη που θα πάνε και όποιος θέλει μπορεί να προσκυνάει».

Πηγή: “Καθημερινή της Κυριακής”

