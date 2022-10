Ρωσία: Στρατιωτικό αεροσκάφος έπεσε σε σπίτι μέσα σε πόλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης ρωσικού αεροσκάφους μέσα σε έξι ημέρες, σε κατοικημένη περιοχή.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα, σε ένα διώροφο σπίτι στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο Ιγκόρ Κόμπζεφ ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη.

Ο ίδιος, βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τραυματίες ή θύματα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης ρωσικού αεροσκάφους μέσα σε έξι ημέρες. Την προηγούμενη Δευτέρα, ένα μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-34 κατέπεσε σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην πόλη Γέισκ κοντά στην Ουκρανία, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

An airplane crashed in Russia in Irkutsk. According to Russian sources, it was a SU-30 that took off from an aircraft factory. pic.twitter.com/ak4PMGIh7y

Planes continue to fall in Russia



In Irkutsk, the Su-30, which took off from the aircraft factory, crashed into a two-story building in the Novo-Lenino neighborhood. The crew died. There is still no information on casualties and casualties among the civilian population. pic.twitter.com/7g2aOq8ziz