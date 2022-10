Κοινωνία

Τμήμα Εκβιαστών: Έλεγχοι σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική

Ελέγθηκαν δεκάδες καταστήμτα. Χειροπέδες σε ένα άτομο πέρασαν οι Αστυνομικοί.

Στοχευμένοι έλεγχοι του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν νυκτερινές ώρες του Σαββάτου 22 Οκτωβρίου 2022, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αθήνας (Κολωνάκι, Λ. Συγγρού, Μιχαλακοπούλου), Περιστέρι, Χαϊδάρι και Νέο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 20 καταστήματα και 26 άτομα και συνελήφθη 31χρονος Έλληνας για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

