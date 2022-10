Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Γκαζάκια στο σπίτι του 53χρονου

Άγνωστοι τοποθετησαν τον εμπηστικό μηχανισμό ο οποίος και εξεράγη τα ξημερώματα.



Εμπρηστικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει ο 53χρονος, κατηγορούμενος για το βιασμό και την εκπόρνευση της 12χρονης στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια, εξεράγη στις 3 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικροφθορές στην είσοδο του κτιρίου.

Ο 53χρονος, έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας σε βάρος της 12χρονης στον Κολωνό και βρίσκεται στις φυλακές Γρεβενώ, όπου κρατούνται υπόδικοι και καταδικασμένοι για υποθέσεις βιασμών ανηλίκων.

Ο 53χρονος κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, γενετήσια πράξη με ανήλικο, διακεκριμένη περίπτωση κατάχρησης ανηλίκου από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανήλικου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας ανηλίκων κ.ά.

