Σομαλία: Φονική εισβολή αυτοκινήτου με εκρηκτικά σε ξενοδοχείο

Εκτός από την έκρηξη σημειώθηκε και ανταλλαγή πυροβολισμών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Τραγικός ο απολογισμός.

Τουλάχιστον τρεις είναι οι νεκροί και οκτώ οι τραυματίες από την εισβολή που έκανε ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο στην πύλη ενός ξενοδοχείου στην πόλη Κισμάγιο της Σομαλίας, όπως δήλωσε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι έγινε και ανταλλαγή πυροβολισμών.

“Μέχρι τώρα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κισμάγιο”, δήλωσε στο Reuters ο Φαράχ Μοχάμεντ αξιωματικός των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ένα αυτοκίνητο που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά είχε εισβάλλει στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κισμάγιο, ενώ ακολούθησαν πυροβολισμοί, όπως δήλωσαν στο Reuters ένας αστυνομικός και ένας κάτοικος της περιοχής.

Η κρατική τηλεόραση της Σομαλίας με μία ανάρτησή της στο Twitter ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν ένα “περιστατικό τρομοκρατίας” στο ξενοδοχείο, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Αλ Σαμπάμπ που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

“Μία έκρηξη έγινε στο ξενοδοχείο Tawakal hotel και ακούστηκαν πυροβολισμοί”, δήλωσε στο Reuters, ο Μοχάμεντ Νουρ επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έγινε μία μεγάλη έκρηξη, πριν από την έναρξη των πυροβολισμών.

“Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν περικυκλώσει την περιοχή”, δήλωσε στο Reuters ο Φαράχ Αλί ένας καταστηματάρχης από το Κισμάγιο.

Ο Αμπντιασίς Αμπού Μουσάμπ εκπρόσωπος της Αλ Σαμπάμπ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ότι η αναφερόμενη οργάνωση ήταν πίσω από την επίθεση, ενώ στόχος της ήταν διοικητικοί υπάλληλοι της περιοχής Τζουμπαλάντ που εργάζονται από το αναφερόμενο ξενοδοχείο.

