Αθλητικά

Περιστέρι - ΑΕΚ: επεισόδια στις εξέδρες και διακοπή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, μερικά δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του Περιστέρι - ΑΕΚ, υπήρξαν επεισόδια στις κερκίδες του κλειστού Ανδρέας Παπανδρέου.





Διακοπή στο Περιστέρι - ΑΕΚ, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα της Basket League, λόγω σοβαρών επεισοδίων στις εξέδρες. Στα αποδυτήρια οι δυο ομάδες.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, μερικά δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του Περιστέρι – ΑΕΚ, υπήρξαν επεισόδια στις κερκίδες του κλειστού Ανδρέας Παπανδρέου.

Όπως αναφέρθηκε από την μετάδοση της ΕΡΤ, μερίδα κουκουλοφόρων κατευθύνθηκε προς τα επίσημα του γηπέδου, δημιουργώντας επεισόδια. Οι διαιτητές αντιλήφθηκαν αμέσως την ένταση και έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ενώ η αστυνομία είχε άμεση παρέμβαση.

Οι κουκουλοφόροι, όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, επιτέθηκαν σε δημοσιογράφο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα και τους διαιτητές να διακόπτουν το παιχνίδι.

Διακοπή αγώνα στο Περιστερι-ΑΕΚ λόγω επεισοδίων στα επίσημα! pic.twitter.com/80bMGWdfZ8 — BN Sports (@BNsportsGr) October 23, 2022

Αν και αρχικά υπήρξε πληροφόρηση για την εκκένωση των εξεδρών, τελικά οι διαιτητές συμφώνησαν να συνεχιστεί το ματς και να υπάρξουν νέα επεισόδια, θα… αναθεωρήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: γνωστός των θυμάτων ο οδηγός

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)

Πάτμος: Ο καπετάνιος του ρυμουλκού φώναζε στο κρουαζιερόπλοιο ότι θα τους πνίξει! (εικόνες)