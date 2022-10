Κόσμος

Τουρκία - Δημοσκόπηση: Ποια η διαφορά μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου

Δημοσκόπηση φέρνει ανατροπές στην Τουρκία. Τι ποσοστά κατέχει ο τούρκος πρόεδρος.

Στη 1 μονάδα η διαφορά μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σε περίπτωση δεύτερου γύρου προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας MetroPOLL, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Στην έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 17-20 Σεπτεμβρίου 2022, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν «Υποστηρίζετε τον Ερντογάν ή τον Κιλιτσντάρογλου στον δεύτερο γύρο;»

Η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών συρρικνώθηκε στο 1 %, υπέρ του Ερντογάν.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 44,9%

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 43,9%

Αναποφάσιστοι: 2,8%