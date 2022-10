Αθλητικά

Ιωνικός – ΠΑΣ Γιάννινα: Απόδραση από… την άσπρη βούλα

Ο Ιωνικός προηγήθηκε νωρίς με 2-0 κι όλα έδειχναν ότι θα πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά…

Με τεράστια ψυχικά αποθέματα στο β΄ μέρος, μετά το εις βάρος του 2-0 του α΄ ημιχρόνου, ο ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε τον τρόπο ν΄ αντιδράσει απέναντι στον Ιωνικό και να φύγει από τη Νίκαια με το πολύτιμο 2-2, σκορ που έτσι όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Super League οι Ηπειρώτες το πανηγύρισαν... σα νίκη!

Μετά από 6 ήττες και 2 ισοπαλίες στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Ιωνικός ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις το ματς κι όλα έδειχναν ότι θ΄ «άνοιγε λογαριασμό» στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού, όμως, σε ματς «χωρίς αύριο» απέτυχε και πάλι να πάρει το πρώτο της «τρίποντο» και, πλέον, η κατάσταση γι΄ αυτήν δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.

Για τους Ηπειρώτες η 6η εφετινή ήττα έμοιαζε για 45 λεπτά αναπόφευκτη, παρ΄ όλα αυτά οι κινήσεις του Στάικου στο β΄ μέρος (Τζίμας και Κιάκος άλλαξαν τα δεδομένα) έφεραν την αλλαγή του σκηνικού και την ομάδα των Ιωαννίνων να φεύγει αήττητη από τη Νίκαια και να ελπίζει βάσιμα σε καλύτερη συνέχεια.

Και οι δύο ομάδες «καίγονταν» για το «τρίποντο» στη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον ίδιο ακριβώς λόγο: Να πάρουν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Περισσότερο, ίσως, ο Ιωνικός, που δεν είχε «χαμογελάσει» ακόμη έχοντας μέχρι και σήμερα δώσει 8 ματς με απολογισμό μόλις 2 ισοπαλίες (τρεις με τη σημερινή).

Οι Νικαιώτες μετά το 15΄ άρχισαν ν΄ ανεβάζουν σταδιακά το ρυθμό τους απέναντι στον ΠΑΣ που δεν έδειχνε ενδιαφέρον να επιτεθεί, αλλά να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα και μέσα σε 4 λεπτά κατάφεραν να βάλουν τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη.

Αρχικά στο 26΄ με το τρομερό γκολ του Λοβέρα με το απευθείας βολ πλανέ του Αργεντινού μετά το κόρνερ του Άοσμαν και στο 31΄ με τον Σύρο μέσο (Άοσμαν) να εκτελεί άψογα το φάουλ που κέρδισε ο Μάντζης και να «καρφώνει» τη μπάλα στο δεξί «παραθυράκι» του Αθανασίου.

Με το «καθαρό» προβάδισμα που είχαν οι γηπεδούχοι έριξαν κάπως το ρυθμό τους κι έδωσαν χώρο στους αντιπάλους, που έχασαν απίστευτη ευκαιρία για να μειώσουν στο 36΄ με την κεφαλιά του Εραμούσπε σε άδεια εστία, από ολέθριο λάθος του Χουτεσιώτη, να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ιωνικό να χάνει τεράστια ευκαιρία με τον Άοσμαν, ο οποίος στο 53΄ μετά από ασίστ του Φαντιγκά δεν κατάφερε να νικήσει τον Αθανασίου στο μεταξύ τους τετ-α-τετ.

Κι αφού δεν έγινε το 3-0 στη συγκεκριμένη φάση, στο 55΄ ο ΠΑΣ ξαναμπήκε στο ματς. Σε γύρισμα του Ροσέρο στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Βαλεριάνου κι ο Τζήλος υπέδειξε το πέναλτι. Ο Εραμούσπε αυτή την φορά ήταν εύστοχος και μείωσε σε 2-1.

Ακολούθησαν δύο μεγάλες φάσεις στις δύο εστίες, στο 64΄ με τον Μάντζη ν΄ αστοχεί από το σημείο του πέναλτι κι ένα λεπτό μετά ήταν η σειρά του Παμλίδη να σουτάρει ψηλά άουτ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Στο 74΄ η κεφαλιά του Κιάκου, μετά από φάουλ του Σόρια, έφυγε άουτ.

Από τη στιγμή που οι Νικαιώτες δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» το ματς με τρίτο γκολ, στο 83΄ ο ΠΑΣ κέρδισε και δεύτερο πέναλτι, σε ανατροπή του Τζίμα από τον Βαλεριάνο. Ο Τζήλος το υπέδειξε με τη συνδρομή του VAR κι ο Εραμούσπε ευστόχησε για δεύτερη φορά, «γράφοντας» το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Κίτρινες: Βαλεριάνος - Εραμούσπε, Μπιλμπάο

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Λοβέρα (86΄ Μεντόσα), Φαντιγκά, Άοσμαν (80΄ Μασάς), Κάνιας, Ελευθεριάδης (59΄ Σεμπά), Μάντζης.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Καραχάλιος, Μπιλμπάο (46΄ Κιάκος), Ροσέρο, Παμλίδης (75΄ Μορέιρα), Εραμούσπε, Ριένστρα (46΄ Τζίμας), Μπαλάν

