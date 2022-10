Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Η 38χρονη είναι πολύ σκληρή γυναίκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο γνωστός ποινικολόγος για την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και την 38χρονη που αναζητείται.

Άφαντη παραμένει η 38χρονη η οποία φέρεται να έριξε το καυστικό υγρό στον 36χρονο σύζυγό της, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, στο Ηράκλειο.

Οι αρχές ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έλαβε χώρα το συμβάν με το καυστικό υγρό στο πρόσωπο άνδρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο δωμάτιο βρέθηκε το γυάλινο μπουκαλάκι χωρητικότητας 200 ml που περιείχε το καυστικό υγρό, το οποίο εξετάζεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για να διευκρινιστεί το είδος ως προς τη χημική του σύνθεση καυστικό υγρό. Για την ΕΛ.ΑΣ η ουσία θεωρείται άγνωστη αν πρώτα δεν αναλυθεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως πρόκειται για ένα μείγμα νιτρικού οξέος και βιτριολιού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε το απόγευμα της Κυριακής ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας ο οποίος ανέφερε πως "ο 36χρονος έχει σημαντικό θέμα και στο μάτι αλλά και στο πρόσωπο γενικά και θα χρειαστεί αρκετές επεμβάσεις, όμως κινδυνεύει να χάσει την όρασή του από το αριστερό μάτι".

Όσον αφορά τη σύζυγό του που ακόμη αναζητείται είπε πως "μου έχουν πει πως πρόκειται για μία πολύ σκληρή γυναίκα, η οποία τον πίεσε να παντρευτούν με σύμφωνο συμβίωσης για να πηγαίνει στα επισκεπτήρια' ενώ τόνισε πως "ο προηγούμενος σύζυγός της 'εχει πάρει την επιμέλεια των παιδιών τους".

Ο κ. Κούγιας είπε ακόμη πως "η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και όταν συλληφθεί η κυρία αυτή θα πάω στην Κρήτη και θα κάνω τις δηλώσεις που πρέπει να κάνω".

Θα παραδοθώ συνοδευόμενη από τον δικηγόρο μου

«Θα παραδοθώ τη Δευτέρα το πρωί» , λέει η 38χρονη μιλώντας στο protothema.gr και δίνει τη δική της εκδοχή για τους λόγους που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον σύντροφό της.

Η γυναίκα συνεχίζει να διαφεύγει της σύλληψης και κρύβεται σε ασφαλές μέρος, φοβούμενη και το ενδεχόμενο των αντιποίνων από μέλη της οικογένειας του θύματος.

Στην ερώτηση για το ποιο ήταν το κίνητρο που την οδήγησε στην επίθεση με βιτριόλι κατά του πρώην συντρόφου της, η 38χρονη, απαντά: « Το κίνητρο είναι δικό μου και ξέρω καλύτερα από τους συγγενείς του. Ο σύντροφος μου με απειλούσε πως αν θέλω να κάνω σχέση μετά απ’ αυτόν, θα πρέπει να περάσει καιρός για να συμβεί αυτό. Έλεγε πως εκείνος θα κάθεται στο κλαμπ στο οποίο εργάζεται σαν να μην τρέχει τίποτα, λες και κάνει κουμάντο στον κόσμο ολόκληρο».

Και συνεχίζει: «Ήταν μπροστά μάρτυρες όταν μου έλεγε πως θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι του αν τολμήσω να προχωρήσω στη ζωή μου. Ότι αυτός θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά ενώ εγώ θα πεθάνω. Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Μόνο απειλές, ξυλοδαρμούς και βία έχω ζήσει στα χέρια του».





Στην ερώτηση, εάν έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για όσα ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί, η 38χρονη απαντά: « Έχω κάνει μήνυση στον αδερφό του τον περασμένο Αύγουστο για ενδοοικογενειακή βία. Ένας άλλος αδερφός του με έδειρε αλλά δεν έκανα μήνυση ποτέ. Η οικογένεια του δεν με ήθελε με τίποτα. Ήθελαν να μας χωρίσουν. Έτσι αυτός συμφώνησε να χωρίσουμε σε έναν καυγά που τον έδιωξα από το σπίτι μου, αλλά μου είπε να μην έχω ζωή. Να είμαι είτε μόνη μου, είτε με τον πρώην σύζυγο μου. Δεν δεχόταν άλλο σενάριο».

Η 38χρονη επισημαίνει ότι συνάντησε 4 φορές τον 36χρονο στο ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση με το βιτριόλι, μέσα σε διάστημα ενάμιση μήνα. «Δεν ήταν μια φορά, όπως γράφουν αλλά τέσσερις φορές. Αυτό κάτι λέει». «Συμφώνησε να χωρίσουμε μετά τον καυγά επειδή δεν με ήθελε η οικογένεια του όμως με όρους να είμαι μόνη αλλιώς θα με σκοτώσει», καταλήγει.

Τι λένε οι φίλοι του θύματος

Συγγενείς και πρώην συγκρατούμενοι του 36χρονου με τους οποίους επικοινώνησε το protothema.gr, δίνουν μια άλλη διαστάση σε ό,τι αφορά στο κίνητρο που «όπλισε» το χέρι της 36χρονης πρώην συζύγου του θύματος, η οποία έριξε στο πρόσωπο του ένα μείγμα νιτρικού οξέως με βιτριόλι.

Σύμφωνα με πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 36χρονου, η γνωριμία του ζευγαριού ήταν σύντομη και αναπτύχθηκε μέσω Facebook. «Πρόκειται για γνωριμία ενός χρόνου που όμως ξεκίνησε από το Facebook με μηνύματα που αντάλλασαν τον καιρό που ο 36χρονος ήταν μέσα στη φυλακή» αναφέρει στο protothema.gr πρώην συγκρατούμενος του 36χρονου. Και συνεχίζει: «Εκείνος ήθελε να σπάσει τη μοναξιά της φυλακής, εκείνη προερχόταν από δύο γάμους από τους οποίους απέκτησε δύο παιδιά και έψαχνε τον επόμενο σύντροφο της», προσθέτει. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται το ζευγάρι ανέπτυξε την σχέση του μέσω μηνυμάτων φτάνοντας στο σημείο να παντρευτούν με πολιτικό γάμο μέσα στη φυλακή ώστε εκείνη να αποκτήσει το δικαίωμα να τον βλέπει στα επισκεπτήρια ως συγγενής Α' βαθμού.

Στις αρχές της σχέσης τους, η 38χρονη ερχόταν στη φυλακή μαζί με την αδερφή του θύματος, η οποία ήταν και το πρόσωπο που τους είχε γνωρίσει. Οι δύο γυναίκες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.





Μετά την αποφυλάκιση του 36χρονου ξεκίνησαν και τα προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι. Οι δυο τους είχαν έντονες αντιπαραθέσεις για διάφορους λόγους με αποκορύφωμα ένα επεισόδιο σε δημόσιο χώρο πριν από περίπου τρεις μήνες. Είχαν ανταλλάξει βαριές κουβέντες για άγνωστη αιτία. Σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον του 36χρονου, η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου από τη στιγμή που της ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουν. Εκείνη αντέδρασε, δεν το δέχτηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα τους. Τα ίδια πρόσωπα ισχυρίζονται ότι η 38χρονη δεν μπορούσε να δεχθεί την απόφαση του συντρόφου της, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον απειλεί ότι θα του κάνει ζημιά σε περίπτωση που χωρίσουν. Εκείνη υποστηρίζει από την πλευρά της ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον 36χρονο και πως είχε δεχθεί απειλές για την ζωή της από συγγενείς του. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η δράστης της επίθεσης με το βιτριόλι προτίθεται να παραδοθεί στην αστυνομία της αμέσως προσεχείς ώρες. Ωστόσο η αστυνομία εξακολουθεί να την αναζητά, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε σημεία που ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται.









Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: γνωστός των θυμάτων ο οδηγός

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)

Πάτμος: Ο καπετάνιος του ρυμουλκού φώναζε στο κρουαζιερόπλοιο ότι θα τους πνίξει! (εικόνες)