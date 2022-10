Κόσμος

Μακρόν: Μία ειρήνη υπάρχει στην Ουκρανία... αυτοί που θα αποφασίσουν οι Ουκρανοί

«Ας μην αφήσουμε σήμερα την ειρήνη όμηρο κατά κάποιον τρόπο της ρωσικής εξουσίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.



«Μία ειρήνη είναι δυνατή» στην Ουκρανία, όταν «θα το αποφασίσουν» οι Ουκρανοί, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την έναρξη των εργασιών συνόδου για την ειρήνη που οργανώνεται από την κοινότητα Sant'Egidio στην Ρώμη.

«Ας μην αφήσουμε σήμερα την ειρήνη όμηρο κατά κάποιον τρόπο της ρωσικής εξουσίας (...) Μία ειρήνη είναι δυνατή, μόνο εκείνη η ειρήνη που οι Ουκρανοί θα αποφασίσουν, όταν το αποφασίσουν», πρόσθεσε κατά την διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αιτιολόγησε την δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο λέγοντας ότι ο σκοπός είναι «κάποια στιγμή ο ουκρανικός λαός να είναι σε θέση να επιλέξει την ειρήνη, υπό τους όρους που θα έχει εκείνος αποφασίσει».

«Η ειρήνη θα οικοδομηθεί με τον άλλο, που είναι ο εχθρός του σήμερα, γύρω από ένα τραπέζι», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος επέμενε να παίρνει την πρωτοβουλία για άκαρπες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τις παραμονές τις ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και μετά από αυτήν, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων, και κυρίως των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών.

