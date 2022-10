Αθλητικά

Περιστέρι – ΑΕΚ: Ανατροπή… στην ανατροπή

Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά στην πρώτη περίοδο λόγω επεισοδίων στις κερκίδες.

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα η ΑΕΚ επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου με 84-80 σε αναμέτρηση για την 3ης αγωνιστικής της Basket League. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς για τους «κιτρινόμαυρους» ενώ αντίθετα η ομάδα των δυτικών προαστίων έχει ρεκόρ 1-2. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο ΜακΓκρίφ με 18 πόντους ενώ για τους γηπεδούχους ο Ντένμον σημείωσε 27 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 37-40, 64-58, 80-84

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πιο δυνατά το ματς και κατάφερε να προηγηθεί με 20-11 στο 8΄ πριν οι διαιτητές διακόψουν προσωρινά την αναμέτρηση περίπου δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου λόγω επεισοδίων στις κερκίδες. Τελικά το δεκάλεπτο έληξε 20-15 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι βρήκε διαδρόμους προς το αντίπαλο καλάθι και με βελτιωμένη επίθεση κατάφερε να μειώσει σε 40-37 στο ημίχρονο.

Το τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν εξαιρετική στον επιθετικό τομέα και με επιμέρους σκορ 27-18 κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ στο 30΄ με 64-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 66-60 αλλά η ΑΕΚ με σερί 11-2 πήρε το προβάδισμα με 71-68. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι και η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί με τέσσερις πόντους (82-78) περίπου 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Εκεί ο Ντένμον με δύο βολές μείωσε στο καλάθι (82-80) με τον Γουίλιαμς να διαμορφώνει το τελικό 84-80.

Διαιτητές: Κορομηλάς-Μάνος-Ζαχαρής (Ντάβαρης)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπιλάν 12, Ραντάνοφ 11 (1), Πουλιανίτης, Ντένμον 27 (4), Ντέιβις 10 (2), Τζούστον 4, Φρανσίσκο 6 (1), Μωραΐτης 7, Γκιουζέλης 1, Σταυρακόπουλος 2.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Κόνιαρης, Φρέιζιερ 13 (2), ΜακΓκρίφ 18, Μαυροειδής 4, Γουίλιαμς 14, Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος 2, Περσίδης 3 (1), Μάντσεν 12, Παπαδάκης, Μίτσελ 16, Στρέλνιεκς 2.

