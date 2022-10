Κοινωνία

Όλυμπος: Νεκρός ο ορειβάτης που έπεσε σε γκρεμό

Ακόμη μία τραγωδία σε βουνό με θύμα έναν ορειβάτη. Πώς συνέβη η μοιραία πτώση σε γκρεμό.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μία τραγωδία στα βουνά με θύμα άνδρα, ο οποίος ένιωσε ζαλάδα πριν τη μοιράια πτώση σε γκρεμό του Ολύμπου.

Συναγερμός σήμανε άμεσα στην πυροσβεστική μετά από ειδοποίηση για πτώση του ορειβάτη σε απόκρημνο σημείο στον Όλυμπο.

Ο άνδρας περίπου 60 ετών έπεσε ενώ βρισκόταν στο μονοπάτι Ε4 και τις αρχές ειδοποίησε η σύζυγός του με την οποία ήταν μαζί.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ και 11 πυροσβέστες της ΠΥ Λιτοχώρου με 3 οχήματα.

Τον άτυχο άνδρα, που ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο, παρέλαβε ασθενοφόρο.

