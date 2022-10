Αθλητικά

Ιωνικός – Παναθηναϊκός: Άνετο πέρασμα από την Νίκαια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πράσινοι», μετά από ένα νευρικό ξεκίνημα, πήραν σημαντική διαφορά και δεν ξανακοίταξαν ποτέ πίσω.

Η αμυντική προσήλωση του Παναθηναϊκού, μετέτρεψε σε... περίπατο τη δοκιμασία των «πράσινων» στη Νίκαια. Το «τριφύλλι» πέρασε άνετα με 86-62 από την έδρα του Ιωνικού, για την 3η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, στο επίσημο ντεμπούτο του Νέιτ Γουόλτερς, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 17 λεπτά με απολογισμό 4 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Η άμυνα έκανε τη διαφορά στον αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει τους γηπεδούχους κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα δεκάλεπτα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Λευτέρης Μποχωρίδης (14 πόντοι), ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Αρτούρας Γκουντάιτις και 12 πόντους ο Γιώργος Παπαγιάννης (7 ριμπάουντ). Από τον Ιωνικό ξεχώρισε ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Μετά το αναγνωστικό πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός φρόντισε να δείξει αμυντική σταθερότητα (11-17), οι «πράσινοι» εξαργύρωσαν στο δεύτερο τη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 22 πόντους (48-26 στο 20΄) και μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία...

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 26-48, 41-65, 62-86

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάρδαρης, Πουρσανίδης, Ζιόγας

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μέξας): Αρσενόπουλος 15 (3), Μαυροκεφαλίδης 20, Μάντζαρης 6 (2), Χόκινς 10 (2), Λέισι 6 (1), Σίμονς, Κιούσης, Πετανίδης, Κορκοντζέλος, Οκεκουόγεν 1, Λόουτον 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π. 9, Γουόλτερς 4, Γουίλιαμς, Γκριγκόνις 9 (1), Γκουντάιτις 13, Παπαγιάννης 12, Μποχωρίδης 14 (3), Άντριους 2, Καλαϊτζάκης Γ. 6, Πονίτκα 6, Χουγκάζ 3 (1), Μαντζούκας 8 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Νεκρός ο ορειβάτης που έπεσε σε γκρεμό

Επίθεση με καυστικό υγρό - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Η 38χρονη είναι πολύ σκληρή γυναίκα (βίντεο)

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)