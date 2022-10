Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης: Λύτρωση στις καθυστερήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συμπαγής μεσοαμυντικά Άρης, έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους και τους έφερε μπροστά στην πρώτη τους βαθμολογική απώλεια, αλλά ο Σπόραρ είχε άλλη άποψη.

Το εφετινό «τρένο» του Παναθηναϊκού δεν σταμάτησε ούτε απέναντι τον Άρη. Αν και οι «κιτρινόμαυροι» έμοιαζαν να έχουν μπλοκάρει τους «πράσινους», το γκολ του Άντραζ Σπόραρ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στο «τριφύλλι» μια σπουδαία νίκη με 1-0, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο «9Χ9» και ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ σε εκκίνηση πρωταθλήματος, που είχε απ’ τη σεζόν 1994/95. Σλοβενική... υπόθεση η «πράσινη» νίκη, με ασίστ απ’ τον Βέρμπιτς και κεφαλιά από τον Σπόραρ, με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Άρης, μετά την αποβολή του Πάλμα με απευθείας κόκκινη στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε με πολύ επιθετική διάθεση μέσα στο γήπεδο και μόλις στο 2ο λεπτό «άγγιξε» το γκολ, όταν μετά το σουτ του Τσέριν έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Φαμπιάνο και πέρασε ελάχιστα άουτ (κόρνερ) απ’ το αριστερό δοκάρι του... ακινητοποιημένου Κουέστα.

Στο 10’ από πολύ ωραία κούρσα και χαμηλό γύρισμα του Παλάσιος, ο Ιωαννίδης πλάσαρε με τη μία αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από τα δοκάρια του Άρη, ενώ στο 12’ από θαυμάσια ενέργεια και χαμηλή σέντρα του Χουάνκαρ, ο Μπερνάρ έκανε ένα κοντρόλ κι εκτέλεσε με τη δεύτερη επαφή, αλλά ο Κουέστα έκανε καταπληκτική επέμβαση στη γωνία του.

Ο Άρης έκανε αισθητή την παρουσία του στο 15’ και στο 17’ με τον Χουάν Ιτούρμπε να «χτυπάει» από το αριστερό άκρο. Στην πρώτη περίπτωση έκλεψε την μπάλα από τον Σάντσες, όμως αντί να την «σπάσει» στον αμαρκάριστο Ζερβίνιο, επέλεξε να πάει μόνος του στην εκτέλεση, για να διώξει σε κόρνερ με αυτοθυσία ο Σένκεφελντ. Στο 17’ ο Παραγουανός εξτρέμ πέρασε τον Σάντσες και σούταρε, αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει και στο 22’ ο Βέρμπιτς πλησίασε στο γκολ, όταν από σέντρα του Σάντσες επιχείρησε ανάποδο ψαλίδι, με την μπάλα να «ξυρίζει» ο οριζόντιο δοκάρι, περνώντας ελάχιστα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ πιο ισορροπημένα με τον Παναθηναϊκό νε έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην μπορεί να βρει διαδρόμους μπροστά απ’ την εστία του Κουέστα.

Στο 67’ έπειτα από γέμισμα του Χουάνκαρ και φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή, ο Μπερνάρ πλάσαρε και μετά από κόντρα στον Ενκουλού η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα του Κουέστα. Ο Ισραηλινός VAR Άντλερ Ζιβ, κάλεσε τον διαιτητή Νίκολα Νταμπάνοβιτς για να δει την φάση σε on field review, με τον Μαυροβούνιο ρέφερι να ακυρώνει εντέλει το τέρμα μετά από δύο λεπτά, θεωρώντας πως προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Βέρμπιτς, προτού πλασάρει ο Βραζιλιάνος.

Στο 79’ από κόρνερ του Μπερνάρ, ο Βέρμπιτς έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 83’ ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα -μόλις 4 λεπτά απ’ την στιγμή που μπήκε στο γήπεδο στη θέση του Παλάσιος- τραυματίστηκε σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Ετεμπό κι αντικαταστάθηκε αμέσως απ’ τον Βαγιαννίδη, με τους «πράσινους» να στερούνται τον εφετινό πρώτο σκόρερ τους.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε με μία εντυπωσιακή καρφωτή κεφαλιά του Αντράζ Σπόραρ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους» μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (90+6’) ο Άρης έμεινε με δέκα παίκτες μετά από το πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Λουίς Πάλμα στον Τσόκαϊ, έπειτα από υπόδειξη του VAR προς τον διαιτητή Νταμπάνοβιτς κι έλεγχο από τον Μαυροβούνιο ρέφερι στο μόνιτορ.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Κίτρινες: Σένκεφελντ, Ρουμπέν, Μπρινιόλι, Σπόραρ - Ματέο Γκαρσία, Ετεμπό, Ιτούρμπε, Κουέστα,

Αποβολές: Πάλμα (90’+6’, απευθείας κόκκινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Τσέριν, Μπερνάρ (79’ Τσόκαϊ), Παλάσιος (79’ Αϊτόρ, 83’ λ.τρ. Βαγιαννίδης), Βέρμπιτς, Ιωαννίδης (63’ Σπόραρ).

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Ενκουλού, Μαζικού, Νταμπό, Ετεμπό, Εμπακατά (80’ Ντιόπ), Ματέο Γκαρσία (90’+1’ Πίρσμαν), Ιτούρμπε (63’ Γκρέι), Ζερβίνιο (63’ Πάλμα).

Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Νεκρός ο ορειβάτης που έπεσε σε γκρεμό

Επίθεση με καυστικό υγρό - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Η 38χρονη είναι πολύ σκληρή γυναίκα (βίντεο)

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)