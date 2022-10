Αθλητικά

Guadalajara Open: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε την αντίπαλο της, αλλά και τον τυφώνα Ρόσλιν, που έγινε η αιτία να διακοπεί η αναμέτρηση για πολλές ώρες.

Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις της στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρας και πήρε, έστω και σε δύο... δόσεις, το «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό, όπου θ΄ αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 σετ την Τσέχα, Μαρί Μπούζκοβα, σε έναν ημιτελικό που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής και συνεχίστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς διακόπηκε μετά το πρώτο σετ λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκλήθηκε από τον τυφώνα Ρόσλιν.

Στο πρώτο σκέλος του ματς, η Σάκκαρη πήρε το σετ με 7-5 και το βράδυ της Κυριακής έκανε το 2-0 μετά το 6-4. Σε περίπου τέσσερις ώρες και συγκεκριμένα στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας το νο6 της παγκόσμιας κατάταξης θα επιδιώξει να πάρει τον τίτλο στο Μεξικό απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα, την οποία έχει νικήσει 3 φορές στις τέσσερις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Tour.

