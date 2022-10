Αθλητικά

Παγκόσμιο κύπελλο Κολύμβησης: Ο Απόστολος Χρήστου μοιράστηκε το χάλκινο μετάλλιο

Αυτή τη φορά το μετάλλιο δεν του ξέφυγε. Ο Απόστολος Χρήστου τερμάτισε στην τρίτη θέση στα 100μ ύπτιο στο μίτινγκ της σειράς του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου της Fina (21-23 Οκτωβρίου, πισίνα 25μ.) στο Βερολίνο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε χρόνο 50.16, πλησιάζοντας αρκετά το δικο του πανελλήνιο ρεκόρ (49.87 από πέρυσι), και έδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 25άρας πισίνας, που θα γίνει τον Δεκέμβριο στη Μελβούρνη.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Αμερικανός Σέιν Κάσας, που τερμάτισε σε 49.54, μπροστά από τον Ιταλό πρωταθλητή κόσμου Τόμας Τσέκον (49.62). Ο Χρήστου μοιράστηκε την τρίτη θέση με τον Καναδό Χαβιέρ Ασεβέδο, καθώς σημείωσαν την ίδια επίδοση (50.16).

