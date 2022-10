Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Αποσύρεται από τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας

Τι συνέβη και ο πρώην πρωθυπουργός αποσύρεται από την κούρσα διαδοχής.

Αποσύρεται ο Μπόρις Τζόνσον από την κούρσα διαδοχής, μετά την πρόσφατη παράιτηση της Λιζ Τρας.

Υπενθυμίζεται πως, ο Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε στη Βρετανία καθώς ο ίδιος επιθυμούσε να κερδίσει μία δεύτερη πρωθυπουργική θητεία, αφού πέρασαν μόλις λίγες εβδομάδες αφότου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση.

Μερικοί από τους συντηρητικούς συναδέλφους του, προειδοποίησαν ωστόσο από την πρώτη στιγμή, ότι η επιστροφή του Τζόνσον θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό χάος.

Σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο Τιμ Στίπμαν, υπεύθυνος για το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα “The Sunday Times”, επικαλούμενος μία ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, ανέφερε ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει ήδη 100 υποστηρικτές και μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Παρόλα αυτά, όλα φαίνεται πως ανατρέπονται καθώς ο Μπόρις Τζόνσον αποσύρεται από τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας.

Οι λόγοι για αυτή του την απόφαση για την ώρα παραμένουν άγνωστοι.

