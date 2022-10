Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Παπαθανάσης: Πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου, χωρίς πλαφόν στα προϊόντα

Πόσο συχνά θα αλλάζουν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο “καλάθι”. Έρχεται αύξηση του αριθμού των ελεγκτών. Πόσα είναι τα κρούσματα αισχροκέρδειας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το «καλάθι» του νοικοκυριού», το οποίο, όπως είπε επιβεβαιώνοντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου.

«Κάθε εβδομάδα θα αλλάζουν τα προϊόντα στο «καλάθι του νοικοκυριού», είπε ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος είπε πως δεν θα υπάρξει πλαφόν στα πόσα προϊόντα θα μπορούν να αγοράζουν μεμιάς οι καταναλωτές, όπως είχε συμβεί, υπενθύμισε, με τα αντισηπτικά στην πρώτη φάση της πανδημίας, για τα οποία είχε οριστεί πλαφόν τεμαχίων για κάθε αγορά.

«Υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά για τις τιμές και για κρούσματα αισχροκέρδειας» είπε ο κ. Παπαθανάσης, αναφέροντας ακόμη πως «Θα αυξηθεί το προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών, με μετακινήσεις και μετατάξεις».

Ακόμη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε πως από τους ελέγχους που γίνονται, «προκύπτει αισχροκέρδεια στο 6%-8% των περιπτώσεων ελέγχου στην αγορά»

Στην συζήτηση παρενέβη και ο Μιχάλης Μούσιος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, λέγοντας πως λόγω και της ενεργειακής κρίσης, «έχουν κλείσει εκατοντάδες αρτοποιεία και πολλά άλλα συντηρούνται χάρη στην «επιδότηση» τους, μέσω της προσωπικής εργασίας δύο και τριών μελών της οικογένειας του αρτοποιού».

Ο κ. Μούσιος ζήτησε να συνεχίσει να είναι ενισχυμένη η επιδότηση των φούρνων έναντι των ανατιμήσεων των τιμών στην ενέργεια, ενώ επεσήμανε πως «δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το ψωμί στο «καλάθι του νοικοκυριού». Δεσμεύθηκε ο κ. Γεωργιάδης και είπε ότι θα μπει το κατεψυγμένο ψωμί και αυτό πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια».





