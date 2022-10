Κοινωνία

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή του γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Μεσσηνία, ενώ επιχειρούσε να αλλάξει λάστιχο, στην Εθνική Οδό.

Ο αγροτοσυνεταιριστής Γιώργος Κουρέτας 65 χρονών, από τον Ριζόμυλο, έχασε τη ζωή του, την Κυριακή, λίγο πριν τις 9 το πρωί, σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στο ύψος της Στέρνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου, ο Γ. Κουρέτας πήγαινε ξύλα στην Αθήνα.

Το αγροτικό του αυτοκίνητο έπαθε λάστιχο κι έκανε στην άκρη του δρόμου, για να το αλλάξει, ενώ όχημα του “Μορέα” στάθμευσε πίσω του, για να γίνει η εργασία με την προβλεπόμενη ασφάλεια.

Όμως, κατά τη διάρκεια της αλλαγής ένα μπουλόνι έφυγε προς τον δρόμο και ο αγροτοσυνεταιριστής που επιχείρησε να το πιάσει, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο Γ. Κουρέτας ήταν γνωστός και αγαπητός στην κοινωνία της περιοχής και της Μεσσηνίας.

Πηγή: eleftheriaonline.gr





