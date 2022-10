Παράξενα

Πάτρα - ΕΚΑΒ: Ο “τραυματίας” ήταν… ματιασμένος!

Άφωνο άφησε ο άνδρας, τον διασώστη του ΕΚΑΒ, που έσπευσε για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες...

Μία τροπή που κανείς δεν περίμενε είχε η κλήση στο ΕΚΑΒ για δήθεν περιστατικό ξυλοδαρμού ενός άνδρα, στο κέντρο της Πάτρας.

Μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον «τραυματία».

Ωστόσο, ο άνδρας υποστήριξε στον διασώστη ότι δεν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, αλλά έπεσε στο έδαφος γιατί ήταν… ματιασμένος, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Μόνο που ο διασώστης αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή πως ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Τελικά κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, δεδομένου ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να σταθεί όρθιος.

