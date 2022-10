Πολιτισμός

Σαλμάν Ρουσντί: τυφλός και με αναπηρία από την επίθεση στις ΗΠΑ

Πολύ σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του συγγραφέα, στην διάρκεια συμποσίου, στις ΗΠΑ, τον περασμένο Αύγουστο.

Θύμα επίθεσης με μαχαίρι τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί έχει χάσει την όραση από το ένα του μάτι και την χρήση του ενός χεριού του, μαζί με άλλες σοβαρές συνέπειες, δήλωσε στην εφημερίδα El Pais ο μάνατζέρ του.

«Εχει χάσει την όραση από το ένα μάτι...Είχε τρία σοβαρά τραύματα στον λαιμό. Είναι ανάπηρος από το ένα του χέρι διότι έχουν κοπεί τα νεύρα του βραχίονα. Και έχει περί τα 15 τραύματα στον θώρακα και τον κορμό», δήλωσε ο Αντριου Γουίλι.

«Τα τραύματά του ήταν πολύ βαθιά ...ήταν μια βάρβαρη επίθεση, αλλά θα ζήσει», πρόσθεσε δίνοντας για πρώτη φορά για την κατάσταση της υγείας του συγγραφέα των Σατανικών Στίχων χωρίς να διευκρινίζει αν παραμένει στο νοσοκομείο.

Στις 12 Αυγούστου, ο Σαλμάν Ρουσντί ετοιμαζόταν να πάρει θέση στο βήμα συμποσίου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όταν ένας άνδρας όρμησε στην σκηνή και του επετέθη με μαχαίρι.

Ο δράστης, ο Χάντι Ματάρ, Αμερικανός λιβανικής καταγωγής, 24 ετών, συνελήφθη επί τόπου και δήλωσε αθώος ενώπιον δικαστηρίου του Μέιβιλ.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στον δυτικό κόσμο και συνδέθηκε με την φάτουα που εκδόθηκε πριν από 33 χρόνια κατά διαταγή του αγιατολάχ Χομεϊνί καταδικάζοντας σε θάνατο τον Σαλμάν Ρουσντί για «βλασφημία» μέσω του βιβλίου του Σατανικοί Στίχοι.

