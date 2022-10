Αθλητικά

Guadalajara Open: Η Σάκκαρη “λύγισε” από την κούραση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κούραση από τον ημιτελικό που ολοκληρώθηκε με 12 ώρες καθυστέρηση αποδείχτηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε να διαχειριστεί και την κούραση στον τελικό της Γουαδαλαχάρα και τελικά φάνηκε πως αυτό ήταν αδύνατον απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Αμερικανίδα επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-2, 6-3 σε 1 ώρα και 10 λεπτά) και πήρε τον δεύτερο τίτλο καριέρας, απέναντι σε μία Σάκκαρη που 4 ώρες πριν ολοκλήρωσε τον ημιτελικό μετά από αρκετή ταλαιπωρία ωρών χθες (ο ημιτελικός αναβλήθηκε πριν τα μεσάνυχτα και 12 ώρες μετά επέστρεψε να συνεχίσει το ματς) λόγω κακοκαιρίας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έτσι έχει ρεκόρ 1-6 σε τελικούς και 2-3 η Πεγκούλα που σήμερα θα κάνει επίσημα ρεκόρ καριέρας στο Νο3, ενώ η Σάκκαρη θα ανέβει στο Νο.

Η Σάκκαρη φάνηκε εντελώς άδεια και κουρασμένη, χωρίς ιδέες στο ματς και καθόλου φρεσκάδα. Πέτυχε ωστόσο αυτό για το οποίο πήγε στο Μεξικό και ήταν η πρόκριση στο WTA Filans.

Πηγή: gazzeta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Αλέξης Κούγιας: Ο πρώτος γάμος, η Βατίδου και η νέα σύντροφος

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας

Πάτρα - ΕΚΑΒ: Ο “τραυματίας” ήταν… ματιασμένος!