Κακοκαιρία - Μεξικό: νεκροί από τροπική καταιγίδα

Θύματα και μεγάλες καταστροφές άφησε η τροπική καταιγίδα Ρόσλιν, που πλήττει την χώρα.

Η τροπική καταιγίδα Ρόσλιν, που έφθασε πάνω από τη γη στο βορειοδυτικό Μεξικό χθες Κυριακή, όταν ακόμη χαρακτηριζόταν τυφώνας Κατηγορίας 3, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και κατέστρεψε δρόμους, πάντως μετεωρολόγοι ανέμεναν να διαλυθεί εντός ωρών.

«Διαπιστώσαμε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ροσαμοράδα», δήλωσε ο Χόρχε Μπενίτο Ροδρίγκες, αξιωματούχος αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια στην πολιτεία Ναγιαρίτ, σε μεξικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, επρόκειτο για 39χρονη γυναίκα.

Οι αρχές ανέφεραν αργότερα ότι 75χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τμήμα της στέγης του σπιτιού του στο νησί Μεσκαλτιτάν.

Στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η Ρόσλιν βρισκόταν σε σημείο 95 χιλιόμετρα από την πόλη Τορεόν (βόρεια), με ανέμους σταθερής ταχύτητας 55 χιλιομέτρων την ώρα. Αναμενόταν να διαλυθεί εντελώς μέσα σε μερικές ώρες, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο τυφώνων/κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, το φαινόμενο ενισχύθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4 σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και στους κατοίκους των πολιτειών Ναγιαρίτ και Χαλίσκο. Οποιοδήποτε τέτοιο φαινόμενο ξεπερνά την Κατηγορία 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον θεωρείται «μείζον», δυνητικά καταστροφικό. Ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε φαινόμενου αυτής της κατηγορίας τη φετινή περίοδο των τυφώνων και των κυκλώνων. Έφθασε χθες περί τις 14:20 (ώρα Ελλάδας) πάνω από τη γη κοντά στη Σάντα Κρους (Ναγιαρίτ), όπου ζουν 1.200 άνθρωποι, κυρίως αλιείς και γεωργοί.

Υλικές ζημιές, κάποιες σχετικά περιορισμένες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις καταγράφηκαν από την Πολιτική Προστασία στις πολιτείες Ναγιαρίτ και Χαλίσκο, που επλήγησαν κυρίως από το φαινόμενο. Οι πλημμύρες «δεν είναι τόσο μεγάλος κίνδυνος», είχε κρίνει νωρίτερα ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στη Ναγιαρίτ, ο Πέδρο Νούνιες. Το παραθαλάσσιο θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα (πολιτεία Χαλίσκο), που μετρά 220.000 κατοίκους και είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στον τομέα που χτυπήθηκε από τη Ρόσλιν, άρχισε απογραφή των ζημιών.

Στη Σαγιουλίτα, στην πολιτεία Ναγιαρίτ, ορισμένοι τομείς επλήγησαν όταν υπερχείλισε μικρό ποτάμι, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και ακόμη και να θαφτούν σπίτια κάτω από τη λάσπη. Πάνω από χίλιοι κάτοικοι σε περιοχές υψηλού κινδύνου εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και πήγαν σε καταφύγια ή φιλοξενήθηκαν από συγγενείς, ενώ όλες οι εμπορικές δραστηριότητες ανεστάλησαν από το μεσημέρι.

Τροπικές καταιγίδες, κυκλώνες και τυφώνες πλήττουν κάθε χρόνο το Μεξικό, ειδικά τις ακτές στον Ειρηνικό και στον Ατλαντικό Ωκεανό. Γενικά, καταγράφονται την περίοδο από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο. Στα τέλη Μαΐου η Αγκάθα, η πρώτη καταιγίδα της σεζόν στον Ειρηνικό, έπληξε παράκτιους τομείς στην πολιτεία Οαχάκα (νότια), όπου σφοδρές βροχοπτώσεις σε ορεινές πόλεις στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους. Τον Οκτώβριο του 1997 η Πολίνα, τυφώνας κατηγορίας 4, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις νότιες μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό και στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους.

