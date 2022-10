Επεισόδια στο Βέλγιο: Οριστική διακοπή του αγώνα Σταντάρ Λιέγης - Άντερλεχτ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γήπεδο μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης» κι ο διαιτητής αναγκάστηκε να στείλει τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Σε οριστική διακοπή οδηγήθηκε ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Σταντάρ Λιέγης και στην Άντερλεχτ. Συγκεκριμένα ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε το ματς στο 64ο λεπτό κι ενώ οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 3-1.

Μετά το γκολ του Ζινγκερνάγκελ στο 56΄ οι οπαδοί των φιλοξενούμενων άρχισαν να εκτοξεύουν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο και να σπάνε καθίσματα τα οποία πετούσαν προς κάθε κατεύθυνση.

Η κατάσταση ξέφυγε, το γήπεδο μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης» με τους παίκτες των δύο ομάδων να ρίχνουν εντελώς το ρυθμό τους και το διαιτητή να τους στέλνει στ΄ αποδυτήρια.

?? In addition to this fine, disciplinary proceedings will also be initiated by @RoyalBelgianFA - as per usual



?? The disciplinary authorities will investigate the circumstances, consider the final result of the match and then determine the punishment#STAAND #jupilerproleague pic.twitter.com/5nYnEu12zZ