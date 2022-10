Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Καυστικό υγρό: Η 38χρονη για την επίθεση, τις απειλές και τα όπλα (βίντεο)

Τι λέει η 38χρονη, αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, για την στιγμή της επίθεσης και για το παρελθόν. Τι λέει η γιατρός για την κατάσταση του 36χρονου. Η καταγγελία Κούγια για την σύλληψη και οι φόβοι για βεντέτα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η 38χρονη που αναζητείται για να συλληφθεί για την επίθεση με καυστικό υγρό κατά του 36χρονου πρώην συζύγου της, στην Κρήτη.

Αρχικώς, στην εκπομπή μίλησε η Μαρία Καλόφωνου, πλαστική χειρουργός στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο 36χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό από την πρώην σύζυγο του, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως είπε η ιατρός, «κινδυνεύει το ένα μάτι του. Έχει υποστεί και σε άλλα σημεία του σώματος του, βαθύ χημικό έγκαυμα και θα απαιτηθεί βάθος χρόνου και επεμβάσεις για την αντιμετώπιση τους».

«Σίγουρα πρόκειται για ένα οξύ διεισδυτικό έγκαυμα. Ξέρει ότι είναι βαριά, ξέρει ότι είναι σοβαρά, ξέρει ότι έχει επεμβάσεις μπροστά του», είπε η κ. Καλόφωνου, αποκαλύπτοντας πως μίλησε στην εκπομπή με την άδεια του 36χρονου.

Προσέθεσε πως «συνήθως τα θύματα τέτοιας επίθεσης είναι σε σοκ, όπως και ο ίδιος. Εμείς δεν συζητούμε κάτι πέρα από την αποκατάσταση του», ενώ σχετικά με το αν διέτρεξε κίνδυνο ζωής το θύμα της επίθεσης, είπε πως σε γενική βάση μιλώντας, τα εγκαύματα τα τόσο εκτεταμένα χημικά εγκαύματα, θέτουν πάντα σε κίνδυνο την ζωή των ανθρώπων που τα φέρουν.





Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο συνήγορος του 36χρονου, Αλέξης Κούγιας, υποστήριξε πως «είναι πρωτοφανής ο χαρακτήρας της γυναίκας αυτής. Ήθελε μαρτυρικό θάνατο για τον άνθρωπο αυτό. Ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα την περίμενε και αυτοκίνητο από κάτω από το ξενοδοχείο».

Τόνισε για ακόμη μια φορά πως «δεν μπορεί να μιλάει σε όλα τα κανάλια και να μην μπορεί να την βρει η Αστυνομία», αφήνοντας νέες αιχμές για ανώτατο αξιωματικό της Αστυνομίας που φέρεται να προσφέρει κάλυψη στην 38χρονη, ενώ επεσήμανε πως «Υπάρχει μεθοδευμένη προσπάθεια, πριν ακόμη παραδοθεί, να αντιστρέψουν τους ρόλους και να εμφανίσουν εκείνη ως θύμα της όλης ιστορίας».

Ο δικηγόρος της 38χρονης στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Αμέσως μετά, συνομιλία με τον Γιώργο Λιάγκα και τους υπόλοιπους δημοσιογράφους της εκπομπής «Το Πρωινό», είχε ο Μάνος Δρακωνάκης, δικηγόρος της 38χρονης, ο οποίος υποστήριξε πως δεν γνωρίζει που κρύβεται η γυναίκα, λέγοντας πως «είναι αρκετά δύσκολη και η επικοινωνία μου μαζί της».

Σχετικά με το κατά πόσον την παροτρύνει να παραδοθεί, ο συνήγορος της 38χρονης απάντησε πως «είναι ενήλικη και αποφασίζει μόνη της τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει η υγεία της και εννοώ πως έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα και όχι με κάποιο σεσημασμένο δολοφόνο».

«Στην Κρήτη εύκολα “ανάβουν τα αίματα” και φοβάμαι βεντέτα. Δεν φοβάται την Αστυνομία, αλλά πράξεις αντεκδίκησης από συγγενείς του 36χρονου. Είναι σε κατάσταση σοκ και η ίδια, έχουμε να κάνουμε με μια φοβισμένη γυναίκα», είπε ακόμη ο συνήγορος της, τονίζοντας πως δεν έχει εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς της Κρήτης από την πλευρά της γυναίκας και προφανώς αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στην πιθανότητα να παραδοθεί.

Ο δικηγόρος είπε πως δεν γνωρίζει εάν την περίμενε αυτοκίνητο διαφυγής, μετά από την επίθεση με το καυστικό υγρό, όπως υποστήριξε λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Κούγιας.

«Από ότι έχω καταλάβει κι εγώ, διότι σας ξεκαθαρίζω ότι δεν έχω καθαρή επικοινωνία μαζί της, είναι πως ήταν φοβισμένη, από παλαιότερους ξυλοδαρμούς. Δεν ξέρουμε ακόμη υπό ποιες συνθήκες ούτε εγώ ο ίδιος που χειρίζομαι την υπόθεση δεν ξέρω ακριβώς υπό ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό. Μια συνάντηση μπορεί να υποκρύπτει πολλά», επεσήμανε ο κ. Δρακωνάκης.





Δήλωση - "φωτιά" της 38χρονης στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Σε αποκλειστική δήλωση της, στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 38χρονη ανέφερε τα εξής:

«Με τον σύζυγό μου γνωριστήκαμε πριν από τρία χρόνια -μέσω της αδελφής του, η οποία ήταν πολύ καλή μου φίλη για πάνω από μια δεκαετία- στην φυλακή που κρατούνταν για πολύ σοβαρά κακουργήματα. Γίναμε φίλοι και αρχίσαμε να μιλάμε μέσω διαδικτύου, κατόπιν δικής του προτροπής. Σιγά σιγά αναπτύχθηκαν συναισθήματα από μεριάς του, αρκετά δυνατά, δικαιολογημένα βέβαια, κάτω από τις συνθήκες που ζούσε. Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο κατάφερε να με συνεπάρει κι εμένα σ’ όλο αυτό, και να με κάνει, με πολύ προσπάθεια, γιατί αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία της κατάστασης, να τον ερωτευτώ. Με ζήτησε σε γάμο και παντρευτήκαμε, με κάπως εκκωφαντικό τρόπο, γιατί τα αδέλφια του ήταν αντίθετα από την πρώτη στιγμή στη σχέση μας εξαιτίας των δυο γάμων που έχω κάνει και των παιδιών μου. Όμως, εκείνος με στήριζε, ήταν πλάι μου και επειδή ήταν πολύ δυνατό αυτό που είχαμε άντεχα όλη αυτή τη βία, τις απειλές, τους ξυλοδαρμούς από τα αδέλφια του, οι οποίοι είναι όλοι ποινικοί και επικίνδυνοι άνθρωποι.

Όταν βγήκε από την φυλακή, όμως, επειδή είναι πλήρως εξαρτώμενος από εκείνους, το σκηνικό άλλαξε. Εκείνος αποφάσισε να τους κάνει τα χατίρια, να τους ακολουθεί στις κοινωνικές εκδηλώσεις χωρίς να θέλει να με πάρει μαζί. Και έτσι εγώ, νιώθοντας προδομένη που τον περίμενα όλα αυτά τα χρόνια να βγει και τελικά, επέλεγε να κάνει το χατίρι των αδελφών του, του ζήτησα να χωρίσουμε. Ανά διαστήματα και εφόσον είχαμε χωρίσει, εξακολουθούσα να δέχομαι απειλές από τον αδελφό του τον μεγάλο. Και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα, τα οποία έχω καταγράψει. Έχω υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, παρουσιάζοντας στην αστυνομία τηλεφωνήματα στα οποία απειλεί εμένα και τον πατέρα μου και τον αδελφό μου, οι οποίοι έχουν τρομοκρατηθεί υπερβολικά, αυτή την στιγμή είναι υπό το καθεστώς του φόβου.

Ήταν μια άρρωστη κατάσταση. Όσες φορές βρισκόμασταν με απειλούσε και με χτυπούσε. Εγώ συναντιόμουν μαζί του. Ήταν ένα κράμα αγάπης, φόβου; Αυτό ήταν και το λάθος μου. Και που τον επέλεξα και που συνέχισα να συναντιέμαι μαζί του. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα τόσο πολύ φόβο από όλο αυτό που αποφάσισα να παραγγείλω το εν λόγω υγρό, να το έχω μαζί μου ως μέσο προστασίας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί οπλοφορούν μόνιμα. Έχουν όπλα στη μέση τους και τα επιδεικνύουν κιόλας με έπαρση.

Από φόβο το είχα στην τσάντα μου τις τελευταίες μέρες. Εκείνο το βράδυ, συναντηθήκαμε στις 11, όπως συνήθως. Λογομαχήσαμε λίγο, αλλά δεν έγινε κανένας τρομερός καυγάς, μέχρι τις 2, όπου έφυγε για να πάει στο μαγαζί, στο οποίο πουλάει προστασία. Στις 4 γύρισε, άρχισε πάλι να με απειλεί, Με ανάγκασε σε σεξουαλική πράξη. Αισθάνθηκα αφόρητη πίεση. Εφόσον τελείωσε η σεξουαλική πράξη, η οποία έγινε όπως έγινε, άρχισε πάλι να με βρίζει και να με απειλεί. Εκεί εγώ έχασα την ψυχραιμία μου και την ώρα που μου έλεγε «θα παντρευτώ κι εσύ θα ‘σαι στο χώμα», άνοιξα την τσάντα πολύ γρήγορα, δεν σκέφτηκα, θόλωσα, άνοιξα το βαζάκι και του πέταξα το υγρό αυτό που δεν είναι βιτριόλι, θέλω να το πω αυτό. Είναι ένα οξύ, το οποίο προμηθεύτηκα νόμιμα από το Ίντερνετ.

Δεν ήθελα ούτε να του δημιουργήσω πρόβλημα, ούτε να τον βλάψω. Το έκανα επειδή θόλωσα, επειδή πιέστηκα. Πραγματικά, εντελώς χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή έγινε μηχανικά. Δεν το είχα μαζί μου για να το χρησιμοποιήσω εγώ εκείνο το βράδυ. Το είχα μαζί μου μήπως και χρειαστεί κάτω από τις συνθήκες που ζούσα.

Η ζωή μου απειλείται 3 χρόνια, απλώς εκείνη τη στιγμή, έφτασα κι εγώ στο αμήν, θόλωσα σαν άνθρωπος. Έχουν ανοίξει πυρ εναντίον αστυνομικών 2 φορές οι κουνιάδοι μου Έχουν όλοι κάνει φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε για το περιστατικό η Ιωάννα Παλιοσπύρου, λέγοντας πως πολύ γρήγροα βρέθηκαν μιμητές της δικής της υπόθεσης και δίνοντας συμβουλές για όποιον, ο μη γένοιτο, βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοια επίεθση.

