ΜέΡΑ25 – Μπακαδήμα: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής

Η Φωτεινή Μπακαδήμα, ήταν επίσης μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του κόμματος.

Η βουλευτής Πειραιά, Φωτεινή Μπακαδήμα, αποχώρησε από το ΜέΡΑ25.

Η κυρία Μπακαδήμα, ήταν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του κόμματος, ενώ ήταν υποψήφια ευρωβουλεύτρια στις ευρωεκλογές του 2019.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής στη Β' Πειραιώς.

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του με τίτλο «Δεν θα κάνουμε πίσω», σχολιάζει την αποχώρηση αναφέρει τα εξής, «Την ώρα που το ΜέΡΑ25 δέχεται την ολομέτωπη επίθεση των ολιγαρχών, τους οποίους καταγγέλλει ονομαστικά μέσα κι έξω από τη Βουλή, η Φωτεινή Μπακαδήμα, βουλεύτρια Πειραιά, επέλεξε να απέχει από τις μάχες. Όλες και όλοι κρίνονται».

