Επίθεση αντιεξουσιαστών σε σπίτι ανακρίτριας (εικόνες)

Έντονη αντίδραση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία ζητά μέτρα προστασίας των δικαστικών λειτουργών από την Πολιτεία.

Για στοχοποίηση δικαστικού λειτουργού από αντιξουσιαστές που έκαναν «παρέμβαση» στο σπίτι της κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία σε ανακοίνωση της, μαζί με φωτογραφία από το σπίτι της ανακρίτριας, ζητά προστασία για δικαστές και εισαγγελείς από την Πολιτεία, αλλά και από την κοινωνία, τονίζοντας πως είναι σε εξέλιξη επιχείρηση τρομοκράτησης λειτουργών της Θέμιδας.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Ως «Μήνυμα αντίστασης», τιτλοφορείται η από 23-10-2022 προκήρυξη ομάδας του αντιεξουσιαστικού χώρου, που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του χώρου αυτού και με την οποία στοχοποιείται ονομαστικά Δικαστική Λειτουργός, που εκτελεί χρέη ανακρίτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά, η οποία στοχοποίηση έφθασε… έως τα σκαλοπάτια της οικίας της.

Σ’ ένα περιβάλλον, όπου το Κράτος Δικαίου συρρικνώνεται, όπου οι δίκες, πλέον, διεξάγονται, πρώτα, στα παράθυρα της τηλεόρασης, όπου το τεκμήριο αθωότητας καταρρακώνεται, όπου τα έγγραφα της μυστικής ανάκρισης διαρρέουν παντού, όπου συνήγορος κατηγορουμένου χαιρετά ναζιστικά σε αίθουσες δικαστηρίων, όπου το έγκλημα κατά ευάλωτων προσώπων γιγαντώνεται, αυτοί που, πράγματι, ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ είναι οι Δικαστικοί Λειτουργοί της χώρας μας.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι οποίοι, μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, που δεν αρμόζει σε ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος, και παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού και τρομοκράτησής τους, που πλέον λαμβάνουν τη μορφή και απειλών, ευθέως, κατά της ζωής τους, δεν πτοούνται και εξακολουθούν να ασκούν το έργο της απονομής της Δικαιοσύνης, με σθένος, παρρησία, ανεξάρτητο φρόνημα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και, με γνώμονα πάντοτε το Σύνταγμα και το νόμο, προστατεύουν τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, επανειλημμένως, έχει αιτηθεί την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου φύλαξης των Δικαστηρίων και προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών.

Καλούμε την Πολιτεία, η οποία αμήχανη παρακολουθεί, δίχως να ενεργεί, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον άσκησης του Δικαστικού Λειτουργήματος, διότι είναι θέμα Δημοκρατίας, η Δικαιοσύνη να απονέμεται υπό όρους ψυχραιμίας και νηφαλιότητας και όχι υπό το κράτος απειλών και βίας κατά των Δικαστικών Λειτουργών».

