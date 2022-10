Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η έκλειψη Ηλίου και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για την επίδραση της έκλειψης Ηλίου, μίλησε την Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ο Ήλιος πέρασε στον Σκορπιό και είναι και η Αφροδίτη στον Σκορπιό, που σημαίνει πως θα υπάρχουν έρωτες, θα υπάρχει πολύ πάθος,ενώ και στα οικονομικά πολλοί θα είναι οι ωφελημένοι αυτόν τον καιρό».

«Είναι σημαντική η Τρίτη, αλλά από σήμερα αρχίζει η επίδραση της νέας Σελήνης», είπε η Λίτσα Πατέρα και συμπλήρωσε πως «Δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες συζητήσεις, ίσως και μυστικές, που να φέρουν προς το παρόν κάποια αποτελέσματα».

«Ας προσπαθήσουμε να ωφεληθούμε και αν δεν φτάσουμε σε υπερβολές, οικονομικές και συναισθηματικές θα μπορούσε να είναι και καλή αυτή η περίοδος» επεσήμανε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





