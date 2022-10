Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Επίσκεψη σε πολεμικά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά

Δείτε ποια πολεμικά πλοία και σε ποιες ώρες, θα μπορεί να επισκέπτεται το κοινό, στο λιμάνι του Πειραιά.

Η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Ρίτσος» και το υποβρύχιο «Παπανικολής» θα καταπλεύσουν στο λιμάνι του Πειραιά, την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο λιμάνι του Πειραιά θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί από τις 09:00 έως 19:00.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στο υποβρύχιο «Παπανικολής» επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 12 ετών.

