Συνταγές

Καρμπονάρα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μυστικά για μια απολαυστική μακαρονάδα που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους, μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου με τους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό".

Αυθεντική ιταλική συνταγή για καρμπονάρα ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με όσους δοκίμασαν να δηλώνουν ξετρελαμένοι το φαγητό της.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, υπάρχουν πολλές παραλλαγές για την καρμπονάρα, με αυγά ή χωρίς, σε κάθε περίπτωση όμως είναι μία από τις πιο αγαπημένες μακαρονάδες μικρών και μεγάλων!

Υλικά γ ια την καρμπονάρα

500 γρ. σπαγγέτι μπουκατίνι ή φετουτσίνι

150 γρ. guanciale (εναλλακτικά πανσέτα ή μπέικον)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελ. σκόρδο

2 κ.σ. βούτυρο

2 ολόφρεσκα αυγά

150 γρ. παρμεζάνα και πεκορίνο ανάμεικτα

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό

Εκτέλεση

Βράζουμε πρώτα τα ζυμαρικά μας σε αλατισμένο νερό.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε την ψιλοκομμένη πανσέτα για 5 λεπτά για την παραδοσιακή καρμπονάρα με αυγό.

Σπάμε τη σκελίδα σκόρδο και την προσθέτουμε και αφήνουμε να αρωματίσει για 1 με 2 λεπτά.

Το αφαιρούμε.

Χτυπάμε τα αυγά σε μπολ με το μισό τριμμένο τυρί.

Προσθέτουμε αλατοπίπερο.

Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και κρατάμε λίγο από το νερό που έβρασαν.

Τα ξαναβάζουμε καυτά όπως είναι στην κατσαρόλα.

Η φωτιά πρέπει να είναι στο πιο χαμηλό.

Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά να λιώσει και αρωματίσει τα ζυμαρικά με άρωμα και γεύση βουτύρου.

Προσθέτουμε την ψημένη πανσέτα στα ζυμαρικά καθώς και τα χτυπημένα αυγά.

Όπως είναι όλα καυτά ανακατεύουμε με τσιμπίδα να ενωθούν τα υλικά.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο τυρί και αποσύρουμε από την φωτιά.

Προσθέτουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε αμέσως.

Μυστικά για την καρμπονάρα

Αν θέλουμε πιο κρεμώδη υφή προσθέτουμε λίγο από το νερό που έβρασαν τα ζυμαρικά κι ανακατεύουμε.

Προσοχή η καρμπονάρα πρέπει γρήγορα να βγει από την φωτιά για να μην ψηθούν τα αυγά.

Εκτός από την κλασική ιταλική καρμπονάρα, μπορείτε να κάνετε πολλές παραλλαγές με προσθήκη υλικών όπως αγκινάρες, σπαράγγια, αρακά, μανιτάρια, λιαστή ντομάτα κτλ.

Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε!









Λάρισα: Φοιτήτρια ήρθε αντιμέτωπη με οχιά στο διαμέρισμα της

Ιωάννα Παλιοσπύρου - Επίθεση με καυστικό υγρό: πολύ γρήγορα βρέθηκαν μιμητές (βίντεο)