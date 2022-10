Κοινωνία

Ηλεκτρονικές απάτες: Πως δρούσε η σπείρα με κέρδη εκατομμυρίων ευρών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφερε να εξαπατήσει εκατοντάδες επιχειρηματίες και να αποσπάσει "χρυσή λεία" απο τα θύματα της. Αναλυτική παρουσίαση της υπόθεσης από την Αστυνομία.

Σε 6 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης, και στην ταυτοποίηση επιπλέον 5 μελών, που διέπρατταν συστηματικά ηλεκτρονικές απάτες και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 21/10 στο Ζευγολατιό Κορινθίας και στο Ζεφύρι Αττικής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η εγκληματική οργάνωση διέπραξε τουλάχιστον 262 απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος δύο εκατομμυρίων 2.000.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως τόνισαν αστυνομικές πηγές, τα κέρδη της συμμορίας είναι αρκετά παραπάνω καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν έχουν καταγγελθεί.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης και απάτης με υπολογιστή κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, της πλαστογραφίας, της παράνομης πρόσβασης σε συστήματα πληροφοριών ή και σε δεδομένα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Δημήτριος Δάβαλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με ιδιαίτερη επαγγελματική δομή και κατάρτιση στον συγκεκριμένο τομέα απατών. Μάλιστα, όπως τόνισε, τα μέλη της συμμορίας είχαν τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης που ανακάλυπταν συνεχώς νέα τεχνάσματα για να υποκλέπτουν τους προσωπικούς κωδικούς και λοιπά στοιχεία ηλεκτρονικής τραπεζικής από τα θύματά τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τις αρχές Νοεμβρίου του 2021, τα μέλη της ενώθηκαν και εντάχθηκαν στην εγκληματική οργάνωση, χρησιμοποιώντας ως κέντρο δράσης οικήματα στην περιοχή του Ζευγολατιού Κορινθίας. Σε αυτούς τους χώρους είχαν εγκαταστήσει επιχειρησιακό-τηλεφωνικό κέντρο, μέσω του οποίου πραγματοποιούσαν σε καθημερινή βάση εκατοντάδες κλήσεις πανελλαδικά, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επιμονή έως ότου επιτύχουν τον εγκληματικό σκοπό τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, προέκυψε ότι, προσέλκυαν το ενδιαφέρον των υποψήφιων θυμάτων τους και τους προσέγγιζαν, υποδυόμενοι διάφορους ρόλους όπως πωλητή, αγοραστή ή πελάτη, με ειδικά διαμορφωμένα «σενάρια».

Εμφανίζονταν ως επιφανείς πολίτες, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο υπόσταση στον χαρακτήρα που υποδύονταν, ενώ έπειθαν για την φερεγγυότητά τους, αποστέλλοντας φωτογραφίες πλαστών ταυτοτήτων, σφραγίδων, διαφημιστικών καρτών και τιμολογίων, που είχαν επεξεργαστεί προηγουμένως.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ζευγολατιού Κορινθίας και στο Ζεφύρι Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος τραπεζικών καρτών και εγγράφων, πλήθος τηλεφωνικών καρτών SIM, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, 4 επιχειρησιακά αυτοκίνητα της οργάνωσης, το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ, κάρτες μελών τυχερών παιγνίων, πλήθος κοσμημάτων και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων μελών ή περιπτώσεων απάτης, συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Καυστικό υγρό: Η 38χρονη για την επίθεση, τις απειλές και τα όπλα (βίντεο)

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας