Τοπικά Νέα

Τροχαίο στην Ημαθία: πυροβολισμοί στο σπίτι του οδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Αστυνομία για την επίθεση στο σπίτι του 28χρονου, που ταυτοποιήθηκε για το θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη.

Άγνωστοι πυροβόλησαν το σπίτι όπου διαμένει ο 28χρονος που ταυτοποιήθηκε για τη φονική παράσυρση της 15χρονης και τον σοβαρό τραυματισμό της 11χρονης αδελφής της και της μητέρας των δύο ανήλικων, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στον οικισμό της Παλαιόχωρας, στην Ημαθία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στη 1.30 τα ξημερώματα στον παραπάνω οικισμό, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στον τοίχο της κατοικίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν άδειο, ενώ οι δράστες φαίνεται πως επέβαιναν σε δύο οχήματα και πιθανότατα να πυροβόλησαν με κυνηγετικές καραμπίνες. Πάντως, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν εντόπισαν κάλυκες.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

Για το θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 28χρονου ο οποίος δεν συνελήφθη καθώς δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και σωματικές βλάβες κατά συρροή εξ αμελείας, όπως επίσης για εγκατάλειψη τροχαίου.

Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ο οδηγός

Ο ασυνείδητος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί, με μια σειρά από μαρτυρίες να δείχνουν όλα όσα προηγήθηκαν πριν το δυστύχημα. Ο νεαρός βρισκόταν σε γλέντι και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αναφέρουν συγγενείς της 15χρονης και κάτοικοι της περιοχής. Για την ώρα διαφεύγει και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως, πριν από αυτό το δυστύχημα είχε διαπληκτιστεί με την γυναίκα του, και μετά μπήκε στο αμάξι με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 28χρονο κάτοικο της περιοχής, ο εντοπισμός του οποίου δεν κατέστη δυνατός στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Για την ώρα κρύβεται και προσπαθεί να οργανώσει όπως φαίνεται τις επόμενες κινήσεις του. Η 11χρονη αδερφή της 15χρονης νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.





Λάρισα: Φοιτήτρια ήρθε αντιμέτωπη με οχιά στο διαμέρισμα της

Ιωάννα Παλιοσπύρου - Επίθεση με καυστικό υγρό: πολύ γρήγορα βρέθηκαν μιμητές (βίντεο)