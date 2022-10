Υγεία - Περιβάλλον

Ασκληπιείο Βούλας: νέο κτήριο θα στεγάσει 6 νοσηλευτικές μονάδες

Χάρη στην ανέγερση του πολυώροφου κτηρίου, θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν δεκάδες κλίνες σε κλινικές που σήμερα είναι διάσπαρτες στο Νοσοκομείο.

Η τελετή αγιασμού για τη Θεμελίωση του νέου κτιρίου 115 νοσηλευτικών κλινών, δωρεάς Κων/νου Μαρτίνου και ιδρύματος Αθηνάς. Ι. Μαρτίνου ΑΜΚΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γ.Ν Ασκληπιείο Βούλας όπου παρέστη ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός, ο Διοικητής Γ.Ν Ασκληπιείο Βούλας Ανδρέας Πλεμμένος, ο Αν. Διοικητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταύρου Αντώνης Αυγερινός και εκ μέρους της οικογένειας των δωρητών η Αθηνά και η Ιωάννα Μαρτίνου.

Το έργο προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ αφορά την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός τετραώροφου κτιρίου (περιλαμβανομένου του ισογείου), το οποίο θα στεγάσει 6 νοσηλευτικές μονάδες, 115 κλινών συνολικά, οι οποίες κατά την παρούσα χρονική περίοδο είναι διάσπαρτες στο Νοσοκομείο. Η συνολική επιφάνεια του νέου κτιρίου είναι 5.500 m².

Στη νέα δομή οι νοσηλευτικές κλίνες θα είναι συνδεδεμένες με το Κεντρικό κτίριο στο οποίο στεγάζονται όλοι οι κρίσιμοι χώροι του Νοσοκομείου: Επείγοντα Περιστατικά (ΤΕΠ), Χειρουργεία, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ/Χ), Ακτινολογικό, Αιμοδυναμικό, αξονικός τομοκγράφος και εργαστήρια.

Η σύνδεση του υφιστάμενου Κεντρικού κτιρίου με το νέο κτίριο θα πραγματοποιηθεί με γέφυρες σύνδεσης ανά όροφο. Ως εκ τούτου, θα επιτευχθεί η ασφαλέστερη , ταχύτερη και οικονομικά συμφερότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και θα αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις ασθενών και προσωπικού από και προς διάσπαρτα περιφερειακά κτίρια.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Είμαστε εδώ πέρα σήμερα προκειμένου να αναφερθούμε στην ανέγερση μίας ιδιαιτέρως σημαντικής πτέρυγας 115 κλινών που θα ενώνεται με το νοσοκομείο. Είναι μία από τις δράσεις και χορηγίες που έχουν γίνει από την οικογένεια του Κωνσταντίνου Μαρτίνου και τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου γιατί διαχρονικά στηρίζουν το ΕΣΥ. Είναι μία σημαντική πτέρυγα και καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής λόγω και του Ελληνικού και παράλληλα έχουμε διασφαλίσει 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκ αφορούν κτιριακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Θεωρούμε ότι σε συνεργασία και με τις δωρεές θα μπορούμε να έχουμε μέχρι το 2025 μία πολύ καλύτερη εικόνα στην κτιριακή υποδομή των νοσοκομείων».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα υπογράμμισε:

«Είναι μια μέρα χαράς σήμερα γιατί το Ασκληπιείο προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες και τις προσφέρει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων στην Αττική. Βρίσκεται πάνω στον άξονα της παραλιακής και εξυπηρετεί πολλά περιστατικά με τραύμα, διαθέτει πολύ καλές ορθοπεδικές χειρουργικές κλινικές αλλά και καρδιολογικό τμήμα. Πολλά τμήματα είναι καλά, όπως και το τμήμα φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης αλλά και το οδοντιατρικό που φροντίζει τα παιδιά και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, το γεγονός ότι από το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ξεκίνησε η οδοντιατρική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για την οικογένεια Μαρτίνου που στέκεται συνεχώς δίπλα σε αυτό το νοσοκομείο και έχει κάνει πραγματικά θαύματα, τόσο η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μαρτίνου που κάνει σήμερα την δωρεά, όσο και η οικογένεια του Θανάση Μαρτίνου. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Η ανέγερση του σημείου αυτού σημαίνει ότι θα ενώσουμε όλο το νοσοκομείο σε ένα τμήμα, γιατί αυτήν τη στιγμή λειτουργεί σε διαφορετικά κτίρια. Επομένως, οι ασθενείς θα μπορούν να αντιμετωπίζονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Επίσης, οι γιατροί και το προσωπικό δε θα χρειάζεται να μετακινούνται συνεχώς, άρα η δομή του νοσοκομείου γίνεται πιο αποτελεσματική με καινούριους θαλάμους και καλές συνθήκες νοσηλείας των ασθενών».

Από την πλευρά των δωρητών μίλησε η Ιωάννα Μαρτίνου και τόνισε:

«Σήμερα θεμελιώνουμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα ανήκει στο ελληνικό δημόσιο υλοποιώντας το όραμα των δωρητών του που είναι ο Κων. Μαρτίνος και το Ίδρυμα Αθήνας Ι. Μαρτίνου στο οποίο έχω την τιμή να είμαι η πρόεδρος. Σήμερα θεμελιώνουμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές και όλα τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Θεμελιώνουμε ένα νοσοκομείο για το οποίο δεσμευόμαστε πως θα δουλέψουμε σκληρά για να παραδοθεί στην κοινωνία το συντομότερο δυνατό. Ένα νοσοκομείο που πέρα από τον άριστο εξοπλισμό του έχει πλήρη ενεργειακή επάρκειά, άριστη διαχείριση των αποβλήτων και φιλικό προς το περιβάλλον. Όλα αυτά θα του εξασφαλίσουν μία βιώσιμη λειτουργία. Θεμελιώνουμε σήμερα ένα στολίδι που θα προσφέρει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης σε όλους τους κατοίκους».

Με την ολοκλήρωση του έργου το Ασκληπιείο Βούλας μετά και την προβλεπόμενη εντός του έτους λειτουργία των νέων ΤΕΠ θα έχει ενοποιήσει τις βασικές του υποδομές σε πλήρως ανακαινισμένες και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελώντας πρότυπο νοσοκομείο για την περιοχή της νοτιοανατολικής Αθήνας.





