Κοινωνία

Δίκη Ινδαρέ: Ο σκηνοθέτης και οι γιοί του στο εδώλιο για τα επεισόδια στο Κουκάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο σκηνοθέτης για τα επεισόδια, την έφοδο ακι τις συλλήψεςις. Σε αντίθετο μήκος κύματος όσα υποστηρίζουν οι αστυνομικοί.

Της Λίας Κοντοπούλου

Τρία χρόνια μετά τα επεισόδια στην κατάληψη σε κτήριο επί της οδού Ματρόζου 45 στο Κουκάκι, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές και οι δυο γιοι του δικάζονται για τα όσα συνέβησαν στην ταράτσα του δικού τους σπιτιού. Η οικογένεια κατοικεί στο διπλανό κτήριο και σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι γιοι του σκηνοθέτη, όχι μόνο συμμετείχαν στην κατάληψη, αλλά στη συνέχεια πέρασαν στη δική τους ταράτσα και μαζί με τον πατέρα τους, αντιστάθηκαν, τους έβρισαν και τους χτύπησαν.

Ένας αστυνομικός αναφέρει "είδα δυο άτομα. Μας πέταγαν βαριά αντικείμενα, ακόμη και ένα ψυγείο. Πήγαμε στη ταράτσα στο διπλανό κτήριο. Ήταν ο πατέρας και πίσω τα άτομα αυτά. Φώναζε αν υπάρχει εισαγγελέας και άρχισε να μας σπρώχνει. «Τι δουλειά έχετε εδώ», μας έλεγε. Ακινητοποιήσαμε τα άτομα και τα συλλάβαμε. Ο πατέρας τους αντιστάθηκε. Τα παιδιά μας πέταγαν τις πέτρες και μπογιές ακόμη και λύματα.

Ενώ ένας ακόμη αστυνομικός ανέφερε "Ο σκηνοθέτης μας έλεγε «τι θέλετε στην ταράτσα, τι κάνετε στο σπίτι μου, έχετε χαρτί εισαγγελέα;». Ήρθε προς το μέρος μου και πήγε να μου αρπάξει τον εξοπλισμό. Δέχθηκα επίθεση, πέσαμε κάτω και τον συνέλαβα. Αντιστάθηκαν και οι άλλοι δύο, μας έβριζαν. Χτύπησα τον ώμο μου και έμεινα εκτός υπηρεσίας δύο μήνες".

Ο σκηνοθέτης επιμένει ότι ο ίδιος και τα παιδιά του υπήρξαν θύματα υπέρμετρης αστυνομικής βίας και πως οι γιοι του δεν είχαν καμία σχέση με την κατάληψη. Μέσω του δικηγόρου του ζήτησε από το δικαστήριο να προβληθούν τα βίντεο στα οποία έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η αστυνομική επιχείρηση και τα όσα ακολούθησαν στην ταράτσα του σπιτιού του.

Η σύζυγός του κατέθεσε στο δικαστήριο πως τα ξημερώματα της18ης Δεκεμβρίου 2019, όταν οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να διαλύσουν την κατάληψη, τα παιδιά της κοιμούνταν στο σπίτι τους. Άκουσαν ποδοβολητά στην ταράτσα και όταν ανέβηκαν, δέχθηκαν, όπως είπε, αναίτια επίθεση. "Οι αστυνομικοί ήταν εξαγριωμένοι. Τους ξέφυγαν οι καταληψίες. Βρέθηκαν μπροστά στους δικούς μου και τους τσάκισαν στο ξύλο. Έψαχναν εξιλαστήρια θύματα".

Ο σκηνοθέτης είχε μηνύσει τους αστυνομικούς, όμως αυτό το σκέλος της υπόθεσης έχει τεθεί στο αρχείο. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Νοεμβρίου.





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Καυστικό υγρό: Η 38χρονη για την επίθεση, τις απειλές και τα όπλα (βίντεο)

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας