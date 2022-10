Κόσμος

Βρετανία: Ο Ρίσι Σούνακ αναδείχθηκε νέος Πρωθυπουργός

Ο 42χρονος Ρίσι Σούνακ, πρώην υπουργός Οικονομικών, είναι πλέον ο νέος αρχηγός του κόμματος των Συντηρητικών αντικαθιστώντας την Λιζ Τρας.



ΟΡίσι Σούνακ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο τρίτος σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών.

Λίγα λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι ώρα Βρετανίας η αντίπαλός του Πένι Μόρντοντ με ανάρτησή της στο twitter ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα και τον στηρίζει για πρωθυπουργό της χώρας.

Ο Ρίσι Σούνακ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικονομία.

Μόλις χθες το βράδυ και εντελώς αναπάντεχα και ο Μπόρις Τζόνσον αποσύρθηκε από την κούρσα διαδοχής, παρότι σύμφωνα με βρετανικά ρεπορτάζ είχε καταφέρει να εξασφαλίσει 100 υππστηρικτές.

Ο 42χρονος Ρίσι Σούνακ, πρώην υπουργός Οικονομικών, είναι πλέον ο νέος αρχηγός του κόμματος των Συντηρητικών αντικαθιστώντας την Λιζ Τρας και έτσι, ο πολυεκατομμυριούχος πρώην χρηματιστής θα αντιμετωπίσει μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις για να αποκαταστήσει την δημοσιονομική εικόνα της χώρας με μείωση των δαπανών καθώς η χώρα βυθίζεται στην ύφεση.

