Δίκη Χρυσής Αυγής - Φίλος Φύσσα: Ο Ρουπακιάς ήρθε για να μαχαιρώσει τον Παύλο

Ο φίλος του 33χρονου μουσικού μίλησε για “οργανωμένη επίθεση”, η οποία εκτελέστηκε “στοχευμένα” από το τάγμα εφόδου στο Κερατσίνι.



Ο Δημήτρης Μελαχροινόπουλος, ο πρώτος αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα κατέθεσε σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ο κολλητός φίλος του 33χρονου μουσικού μίλησε για “οργανωμένη επίθεση”, η οποία εκτελέστηκε “στοχευμένα” από το τάγμα εφόδου στο Κερατσίνι.

«Ακούγαμε τα άτομα που έλεγαν θα σας γ... Εγώ δέχθηκα ένα χτύπημα. Οι επιτιθέμενοι πλησίαζαν πέντε -πέντε τον Π. Φύσσα. Έρχονταν πέντε άτομα χτυπούσαν τον Παύλο, μετά έφευγαν και μετά ξαναήρθαν. Μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Οι τελευταίοι πέντε έκαναν έναν κλοιό… Λες και έκαναν χώρο στο Ρουπακιά για να τον μαχαιρώσει. Πιστεύω ότι τον περίμεναν τον Ρουπακιά», κατέθεσε ο μάρτυρας.

Ο Δημήτρης Μελαχροινόπουλος, ο οποίος το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου είχε κι αυτός δεχθεί χτυπήματα από Χρυσαυγίτες στην προσπάθεια του να ξεφύγει από την επίθεση, περιέγραψε στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, πως ο καταδικασμένος για τη δολοφονία, Γιώργος Ρουπακιάς πήγε για να μαχαιρώσει και πως ο Παύλος Φύσσας ήταν αυτός που υπέδειξε τον Γ. Ρουπακιά στις Αρχές.

Μάρτυρας: Εγώ είδα δύο κινήσεις, το αγκάλιασμα του Ρουπακιά και τις μαχαιριές στον Παύλο. Ήρθε να τον μαχαιρώσει. Μετά ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλοι.

Εισαγγελέας: Τι έκανε ο Φύσσας;

Μάρτυρας: Αμυνόταν. Είδα να έρχεται ανάποδα. Βγήκε από το αμάξι. Και κατευθύνθηκε απευθείας στον Παύλο.

Η δίκη θα συνεχιστεί με καταθέσεις και άλλων αυτοπτών μαρτύρων.

Οργή της Μάγδας Φύσσα για ερωτήσεις της υπεράσπισης

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα οργή προκάλεσαν στη μητέρα του Παύλου Φύσσα οι ερωτήσεις που υπέβαλλε στον Δημήτρη Μελαχροινόπουλο, φίλο του γιου της, συνήγορος υπεράσπισης, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα από την πλευρά των κατηγορουμένων, η μητέρα του μουσικού εκνευρίστηκε όταν συνήγορος υπεράσπισης ρωτούσε τον μάρτυρα για στίχους του Παύλου Φύσσα.

Καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχες ερωτήσεις από την υπεράσπιση, η Μάγδα Φύσσα άρχισε να φωνάζει, «Τελικά για να καταλάβουμε. Για τους στίχους του τον σκοτώσατε; Τον μάρτυρα δικάζετε; Θα κάνετε καμία ερώτηση για την υπόθεση;».

Η πρόεδρος αμέσως ζήτησε από την κυρία Φύσσα να περάσει έξω και εκείνη όρθια αφού της απάντησε ότι «θα περάσω γιατί δεν μπορώ να τον ακούω» βγήκε από την αίθουσα.

